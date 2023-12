Guy Marius Sagna un député soumis…voici le seul maître qu’il sert

Même si le pouvoir ne rend pas fou, il sait changer les hommes de bien. Et Guy Marius Sagna ne dira pas le contraire. Guy Marius Sagna, élu député du peuple, l’administrateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp-France Dégage) a complètement abandonné la cause des sénégalais. Ces nouvelles fonctions ne lui permettent peut-être pas de faire le show dans les rues. Mais en tant que parlementaire, il a les pleins pouvoirs pour servir les intérêts de la nation. Mais toute cette énergie, il l’a mise au service d’un seul homme. Un homme qui a causé beaucoup de soucis aux sénégalais.

Son nom n’est plus à présenter dans les combats citoyens. Ancien activiste engagé, il a porté pratiquement tous les combats. Une attitude qui a séduit une bonne partie des jeunes, voire des sénégalais. Ils voyaient en lui un porte-parole des causes perdues. Guy Marius était devenu la voix des sans voix. Pour résister face au régime de Macky Sall il est même allé jusqu’à fouler du pays les fondamentaux de la République. Les images de l’actuel député qui forçait les grilles du Palais de la République avaient outré plus d’un. D’ailleurs, il sera envoyé en prison pour trois (3) mois.

Avec l’arrivée de Sonko sur la scène politique, Guy Marius Sagna a changé de fusil d’épaule. Il met de côté les combats citoyens pour se lancer dans la politique. Il se lance dans une politique qu’il a toujours réprimé. Et c’est dans le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) qu’il évolue. D’ailleurs, c’est sous cette bannière qu’il deviendra député. Une nouvelle fonction qui lui donne plus de pouvoir. En tant qu’élu, il peut directement plaider la cause des sénégalais. Mais il a préféré servir son «maître», l’homme qui a fait de lui le fin politicien qu’il est devenu aujourd’hui.

Mais depuis qu’il est à l’Assemblée, Guy défend Ousmane Sonko plus qu’il ne s’occupe des affaires des sénégalais. Quand il prend la parole c’est pour décocher ses flèches sur le Président Macky Sall. Ou alors se transformer en avocat du leader de l’opposition radicale. Quand le député demande la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire ou qu’il adresse des questions orales au président de l’Assemblée, c’est contre le pouvoir. Ces agissements des derniers jours le prouvent à suffisance. Il a laissé l’essentiel pour parler des détails.

Guy le haut parleur ambulant a déposé «une proposition pour la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire pour édifier l’Assemblée nationale et l’opinion publique sur les allégations de Me Moussa Diop relatives à des permis d’exploration et d’exploitation d’une mine de diamants impliquant l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, le Président de la République Monsieur Macky Sall et l’homme d’affaires Jean-Claude Mimran en violation de l’article 25 de la constitution du Sénégal», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Une action salutaire.

Sauf que Guy Marius Sagna a laissé de côté l’essentiel. Avant de parler des prétendus contrats miniers, il aurait dû revenir sur la polémique qui éclabousse son maître. A l’Assemblée nationale, le député Matar Diop a indiqué qu’Ousmane Sonko est à la solde de lobbies étrangers à qui il avait promis beaucoup de choses.

« Il y a ceux qui nous parlent de détournement, alors que leur leader Ousmane Sonko que je vais citer nommément, a encaissé les milliards des lobbies, en leur promettant de renégocier les contrats, mais tout le monde sait qu’il ne peut plus être candidat. Aujourd’hui, ces gens lui en veulent et le menacent », a soutenu le parlementaire. Matar Diop ajoute que l’opposant est allé jusqu’à interpeller le Chef de l’Etat pour une protection.

Malgré la gravité des accusations de son camarade député, Guy Marius Sagna n’a pas demandé une commission d’enquête. Pire, il fait la sourde oreille devant ces accusations qui mérite d’être élucidées. Pour quelqu’un qui se réclame être le «serviteur du peuple», on s’attendait à ce qu’il exige que la lumière soit faite sur cette affaire qui met au centre des accusations, son mentor, Ousmane Sonko. Un silence qui prouve que ce député est à la solde exclusive du maire de Ziguinchor.

Guy Marius Sagna doit rendre à César ce qui lui appartient. S’il en est arrivé à ce niveau, c’est grâce aux sénégalais. Le minimum c’est de faire en sorte qu’ils obtiennent des réponses sur les questions essentielles. Ousmane Sonko ne doit pas être une exception à la régle. Le patriote en chef n’est rien d’autre qu’un pion sur l’échiquier politique. Sa chute entraînera de facto l’ancien activiste reconverti en esclave.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru