Présidentielle : des millions d’un candidat détournés…le scandale ettouffé

Qui a « bouffé » l’argent de ce candidat ? un scandale caché au sein de son parti…

Un grand candidat, peut-être un des favoris à la présidentielle, a perdu beaucoup d’argent. Ce candidat, dont les indices sont indiqués en fin d’article, doit être l’homme le plus déçu en ce moment où nous mettons en ligne. Un scandale sans précédent est mis sous silence dans son parti. Une énorme somme d’argent aurait été perdue ou détournée de ses objectifs après le dépôt de sa caution. Les responsables incriminés ont mis sous silence tout ce qui s’est passé et ils font comme si de rien n’était. Tous sauf le propriétaire de l’argent qui menace de faire payer les responsables et même le parti…Un véritable scandale.

Un parti historique risque de ne pas avoir de candidat à la présidentielle. Les choses sentent mauvais pour ce parti qui veut se venger de Macky Sall. Eh oui, ce candidat issu d’une grande famille est remonté contre les responsables qui gèrent la situation derrière lui. C’est comme si le malheur s’abat sur ce grand parti. Non seulement, il est amputé de ses plus grands responsables qui ont quitté le navire, mais il est constamment miné par toutes sortes de crises.

Une source proche du cercle de décision de ce parti a renseigné sur ce scandale qui est étouffé en son sein. Notre source nous rapporte qu’avant le dépôt des 30 millions de la caution, ce candidat avait mis à la disposition de son parti des moyens colossaux pour le déroulement de son programme avant le démarrage de la campagne pour la présidentielle le 03 février 2024.

Des voitures avaient déjà accosté au port de Dakar. Et du matériel sono aussi. Deux ou trois camions sont déjà en route. Ainsi ce candidat avait mis sur la table des dizaines de millions de FCFA pour assurer le reste de la logistique. Les 30 millions versés pour la caution, le reste de la somme a été utilisé pour des dépenses qui n’auraient pas eu l’agrément du boss en chef.

Il semble qu’une grande partie de cette somme aurait été utilisée vers d’autres destinations. En fait, cette grande partie de la somme a été utilisée pour des destinations autres pour mener à bien sa campagne à l’élection présidentielle. Quoi de plus normal donc qu’il soit si déçu ? Il vient de se rendre compte qu’il a fait l’objet d’une très grosse arnaque de la part de responsables de son parti.

Et depuis lors, la colère du candidat s’abat sur les responsables du parti. Ce candidat est richissime…Il déteste Macky Sall et voudrait prendre sa revanche sur lui. Mais la personne qu’il déteste le plus c’est Mimi Touré. Alors vous l’avez l’identité du candidat. Cest un homme rancunier de nature qui a du mal à pardonner. Son arrogance est connue de tous.

Cet homme proche de ses sous et dont le dictionnaire ne contient pas le mot « générosité » a menacé de renoncer à sa candidature. Tout ça pour de l’argent. Il ne se fait plus trop grandes illusions quant à ses chances de remporter la prochaine élection présidentielle tant il s’est senti berné par des responsables au sein du parti à qui il accordait une confiance absolue. Des responsables qui lui juraient fidélité mais qui en réalité n’étaient attirés que par son argent.

Mais il faut reconnaître que ce candidat a été longtemps berné. Des responsables dudit parti lui faisaient croire que l’argent qu’il leur envoyait pour les besoins de la préparation de sa campagne, étaient utilisés à bon escient, or tel n’a jamais été le cas. Ils utilisaient les moyens financiers colossaux qu’il leur envoyait à leurs fins personnelles.

Ce candidat, pas trop loin de la soixantaine, est très touché et il sent qu’avec les moyens financiers qu’il envoyait pour mobiliser l’électorat, ont été détournés à d’autres fins et ses chances de gagner la prochaine élection présidentielle deviennent infimes. Il n’était pas de la partie lors de la dernière élection présidentielle. Il n’est pas non plus en contact avec les populations depuis de nombreuses années. C’est pourquoi, l’idée de jeter l’éponge et de renoncer à sa candidature à l’élection présidentielle germe à présent dans son esprit.

Tout l’espoir de ses partisans de le voir devenir Président de la République s’effondre à cause de la boulimie financière de certains responsables du parti.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn