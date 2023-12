Côte d’Ivoire : le chauffeur simule un braquage pour détourner près de 3 millions de son patron

Le nommé O.K. Abou, un Ivoirien de 23 ans, conducteur de véhicule de transport de marchandises et ses deux apprentis sont aux mains de la gendarmerie d’Arrah, après avoir simulé un braquage, le lundi 11 décembre 2023, sur l’axe Arrah-Bonahouin.

La Brigade de gendarmerie d’Arrah a interpellé, le lundi 11 décembre 2023, O.K. Abou, un Ivoirien de 23 ans, conducteur de véhicule de transport de marchandises ivoirien de 23 ans, ainsi que ses deux apprentis, K.K. Ulrich (18 ans) originaire de la Côte d’Ivoire et P. Jean (23 ans) de nationalité burkinabée. Ils sont soupçonnés d’avoir simulé un braquage sur l’axe Arrah-Bonahouin.

Tournure inattendue

Le voyage du conducteur O.K. Abou et de ses apprentis a pris une tournure inattendue lorsqu’ils ont été conduits à la Brigade de gendarmerie d’Arrah après avoir prétendu être victimes d’un braquage. En effet, le voyage qui avait débuté à Issia en direction de Tankessé, une localité du nord-est de la Côte d’Ivoire dans le département de Tanda, a pris une autre tournure sur la route Arrah-Bonahouin.

Selon des sources concordantes, O.K. Abou a orchestré un scénario de braquage, prétendant avoir été attaqué par deux individus armés de kalachnikov cachés dans la broussaille. Sous la menace de ces armes, il aurait remis une somme de 2 980 000 francs CFA aux prétendus braqueurs. L’objectif délibéré était de tromper le vrai propriétaire de l’argent et de s’approprier illégalement cette somme.

Les forces de l’ordre ont rapidement émis des doutes quant à la véracité de l’histoire racontée par le conducteur et ses apprentis

Confiant dans son subterfuge, O.K. Abou s’est dirigé vers le poste de gendarmerie de Bonahouin avec ses deux apprentis pour signaler le prétendu braquage. Cependant, les forces de l’ordre ont rapidement émis des doutes quant à la véracité de l’histoire racontée par le conducteur et ses apprentis. Ils ont ensuite été escortés à la Brigade d’Arrah pour un interrogatoire plus approfondi.

Le conducteur avoue son forfait

Face aux enquêteurs, O.K. Abou a finalement avoué avoir dissimulé la somme déclarée volée dans le pneu de secours du véhicule. Effectivement, les gendarmes ont retrouvé l’argent après avoir éventré le pneu secours.

Suite à ces révélations, sur ordre du procureur, O.K. Abou et ses deux apprentis, K.K. Ulrich et P. Jean, ont été placés en garde à vue. Cette arrestation souligne l’importance de la vigilance des forces de l’ordre face aux tentatives de fraudes et de manipulations, même lorsque celles-ci semblent être des crimes graves tels que des braquages.

