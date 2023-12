Mimi Touré : « Je m’attends à un verdict favorable à Sonko »

Au Tribunal d’instance hors classe de Dakar, Mimi Touré a tenu à prendre part à l’audience spéciale ouverte sur la question de la réintégration de Ousmane Sonko. Elle a envoyé un message aux magistrats. « C’est l‘occasion d’appeler les magistrats à entamer un processus de réconciliation entre les sénégalais et leur justice. Parce qu’aujourd’hui, vous interrogez n’importe quel sénégalais dans la rue pour lui demander si la justice est équitable il vs dira non. Il y a deux poids deux mesures dans la justice. C’est l’occasion, aujourd’hui, au Tribunal de Grande instance, de commencer le processus de réconciliation du peuple sénégalais avec sa justice. C’est un message qui est adressé aux juges qui vont décider. Le juge de Ziguinchor a fait son travail. Même le procureur général près la Cour suprême, qui est supposé défendre l’Etat, a demandé qu’on remette les fiches de parrainage à Sonko. Donc c’est quand même, aujourd’hui, un moment historique pour prouver que notre magistrature est capable de s’élever au-delà des querelles politique et politiciennes. Donc je m’attends à un verdict favorable et surtout que Sonko participe à la présidentielle », a-t-elle déclaré sur IGFM.