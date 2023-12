Diouf Sarr : «Le choix de Macky sur Amadou Ba, est le choix de la stabilité et de la paix»

Le coordonnateur régional du parrainage à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr a rencontré les militants et chefs religieux de la commune de Yoff à la place Mamadou Diop. Ce, en perspective de la présidentielle de février 2024. Occasion pour le directeur général du Fonsis du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) de lister les réalisations du président de la république depuis son accession à la tête du pays. «Le Sénégal est dirigé pendant 12 ans par le président de la République, Macky Sall. Et je peux dire sans risque de me tromper que depuis les indépendances, ce que le chef de l’Etat a fait, aucun président ne l’a fait. Je suis bien placé pour le dire et personne ne pourra me démentir. Nous n’avons pas le temps de détailler toutes les réalisations que le président Macky Sall a faites dans le pays parce qu’elles sont visibles partout», se félicite-t-il.

Donc, ajoute l’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale, je remercie le président Macky Sall qui a honoré la commune de Yoff. S’adressant aux chefs coutumières de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr dira : «les populations de Yoff, je vous confie le président Macky Sall. Le président va quitter le pouvoir mais il a fait un choix sur Amadou Ba pour qu’il dirige les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar». Le maire sortant de Yoff qui s’engage au combat pour que la coalition Benno Bokk Yakaar remporte le scrutin, a invité les Yoffois et tous les sénégalais à élire Amadou Ba pour la stabilité du pays. «Le choix du président Macky Sall, c’est le choix du Sénégal qui gagne. Le choix du président, c’est le choix du Sénégal en marche. Le choix du président Macky Sall, c’est le choix de la stabilité et de la paix. Donc, celui qui veut la stabilité du pays, doit soutenir la candidature de Amadou Ba pour l’élire dès le premier tour au soir du 25 février prochain», a-t-il lancé dans ses propos repris par Actusen.