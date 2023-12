Me Bamba Cissé s’en prend à l’AJE : « Il est dangereux »

La tension monte au Tribunal de grande instance de Dakar entre les avocats du leader du Parti ex-Pastef et les avocats de l’Etat du Sénégal. Me Bamba Cissé, avocat du maire de Ziguinchor s’est ouvertement attaqué à l’Agent judiciaire de l’Etat.

« Je doute de l’honnêteté de l’AJE qui a osé transcrire dans son document des propos qui ne sont pas les miens et les faire passer pour les miens. Cet homme est dangereux et prêt à tout pour éliminer un homme politique », a plaidé Me Bamba Cissé. S’adressant directement au juge, la robe noire dit : « l’état du Sénégal est une machine dilatoire qui défie la loi et ses garants (magistrats) que vous êtes M. le Président. »