Réintégration de Sonko : Me Massokhna Kane accuse la police de fabriquer de faux PV

L’audience opposant Ousmane Sonko à l’État du Sénégal a débuté ce mardi. Avec comme enjeu, la radiation ou la réintégration de l’opposant sénégalais, Ousmane Sonko, sur les listes électorales. Me Massokhna Kane a mis l’accent sur des faux procès-verbaux. « Il y a de faux Procès-verbaux qui ont été produits et fabriqués par la police mais ils ont été démentis le 30 septembre par l’huissier qui est parti et qui est revenu dire qu’il n’y a pas eu d’affichage. C’est tellement grossier. Il n y a absolument aucune décision de radiation et il n’y a pas eu d’acte de notification de radiation. Ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a eu un acte abusif et irrégulier de la part de la DGE envers Sonko. Qu’il pleuve ou qu’il neige, Ousmane Sonko sera candidat », a-t-il déclaré.