Habib Bèye: « Sadio Mané est plein d’humilité, peut-être trop »

« C’est quelqu’un qui est plein d’humilité peut être trop parce qu’il ne se vend pas assez pour ce que l’on sait qui peut arriver sur le ballon d’or africain mais je crois que Sadio réalise une saison extraordinaire à l’image de tout ce qu’il a gagné, ligue des champions, meilleur buteur PL, l’équipe type de la PL, double buteur en Supercoupe et il gagne le trophée. En tout cas, on espère ! » Ce sont les propos de Habib Beye lors de son entretien avec Sadio Mané sur Talent d’Afrique.

Il rajoute pour exprimer son vœux de voir le défenseur de reds gagner le ballon d’or « Je ne me dis pas qu’il doit gagner mais je me dis que ce joueur la mérite d’être reconnu à sa juste valeur. Il était absent de l’UEFA Best Player, absent de la FIFA best player, absent de l’équipe type. On attend vraiment de le voir à une très belle place pour le ballon d’or. »