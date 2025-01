Hannibal Djim répond au juge Dème et à Birahim Seck

J’ai pris le temps de lire les interventions de Birahim Seck ainsi que celles du Juge Ibrahima Hamidou DEME, mais je ne peux m’empêcher de constater un manque flagrant de rigueur dans leurs analyses. Au lieu de présenter des arguments solides et factuels leurs propos semblent se contenter de critiques superficielles sans apporter de preuves concrètes ni d’éléments vérifiables.

Pourquoi écrire sans être factuel ? Pourquoi critiquer sans mettre un seul élément concret sur la table ?

Vos propos, loin de nourrir un débat constructif, semblent s’éloigner de la rigueur et de l’objectivité attendues dans de telles circonstances .

Chers « intellectuels », je vous invite à faire preuve de rigueur intellectuelle et à fonder vos critiques sur des faits vérifiables et des arguments solides. Il est facile de dénoncer, mais il est plus constructif d’apporter des éléments tangibles pour enrichir le débat et faire avancer les idées.

Hannibal Djim