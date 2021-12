En discussions depuis plusieurs mois, la hausse du prix de la baguette de pain est désormais officielle. Désormais, il est passé de 150 à 175 francs, soit une hausse de 25 francs. Le ministère du Commerce explique cette hausse par le contexte mondial marqué par la hausse des cours du blé et de la farine.

« Les cours du blé sont restés en constante progression atteignant 340 € et plus au mois d’octobre, rendant insuffisantes les mesures de soutien pour maintenir le prix homologué de la farine à 16 600 francs le sac. Le Comité de suivi des prix a été saisi puis convoqué par le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce et des PME pour statuer sur la question en vue de trouver une solution au prix de la farine qui ne pouvait plus rester en l’état, au risque de mettre en péril les entreprises de la meunerie », lit-on sur Emedia.