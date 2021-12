Pape Diop…une ambition qui dépasse les locales et vise la station suprême

Le Président Pape DIOP signe son come-back avec une armada de mesures et de stratégies politiques qui dépassent l’horizon des locales

C’est un Pape DIOP confiant, déterminé, engagé, actif et pleins d’ambitions que l’on a vu tout à l’heure sur Walf TV.

On dirait que son hibernation politique n’est pas synonyme de nonchalance mais plutôt d’une démarche intelligente et stratégique peaufinée par le leader de Bokk GIS GIS pour revenir en force afin d’élargir son champ de sympathie et de confiance à l’endroit des populations sénégalaises.

C’est un nouveau Pape DIOP que les sénégalais ont découvert avec des ambitions qui visent la station suprême. Monsieur le Maire ne s’inquiète point pour les locales car son bilan honorifique et satisfaisant va impacter sur le choix des électeurs. Il est le Maire par excellence qui a posé les plus grands jalons du développement de la capitale.

C’est un monsieur dont l’expérience, la sérénité, la rigueur et la tempérance ajoutée à son parcours constituent une force irrésistible pouvant bouleverser n’importe quelle. C’est un lion affamé et assoiffé qui ne se suffira plus de rugir ou de roder autour de sa cage mais plutôt d’attaquer, de cogner et de gagner.

Le Président Pape DIOP est entrain de faire trembler régime en place qui passe la nuit dans les bras de morphée.

Pape DIOP est un fervent adepte du pragmatisme au point que les discours politiques et les débats polémiques n’aient pas de place dans sa philosophie en tant que haute personnalité de la république.

Les locales représentent une occasion pour lui de démontrer sa légitimité politique et sa représentativité populaire à l’échelle nationale où il a déployé 120 listes dans les communes pour les compétitions locales et 45 seront mobilisées dans les différents départements pour les législatives.

Pape DIOP ne badine plus avec la politique car son profil de patriarche et de l’homme le plus expérimenté et le plus visionnaire de tous leaders confondus ont fait naître cette nouvelle fougue dans son esprit.

« Kou ragal Nanga daaw kou gnimé nanga takh Pape DIOP mongui nieuw ». C’est le Sénégal qui a aujourd’hui besoin de cet homme qui se trouve être le seul commandant de bord à même de sauver notre république contre le cataclysme.

Mouhamadou Mansour MBAYE