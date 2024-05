Serigne Saliou Fall : « Atteler le potentiel de la finance islamique au Projet Diomaye-Sonko »

A dessein d’efficience et d’efficacité ; atteler le potentiel de la finance islamique au PROJET DIOMAYE-SONKO.

La finance islamique se chiffre à 700 milliards de dollars sur le marché mondial en 2008, à 1 300 milliards en 2011 et à 1 540 milliards de dollars en 2012. Source https : wiki/Finance_islamique

PARTIE 1 : Une opportunité au profit du peuple, partie prenante des retombées attendues de cette manne financière.

BASE D’APPUI : Finance islamique : une niche d’opportunité encore sous-exploitée ; dossier réalisé par Demba Dieng. Le Soleil 29 Avril 2024. Page 8.

BASE DE REFERENCE : «Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement». Extrait du Saint Coran Sourate 2 AL-BAQARA/LA VACHE Verset 275.

LES ASSISES FONDAMENTALES DE LA FINANCE ISLAMIQUE : La finance islamique est fondée sur les principes de la loi islamique, la charia. Et cherche à transmettre une vision de justice, d’équité et de transparence. La finance islamique se distingue de la finance conventionnelle par la mise en avant d’idée d’éthique et de morale islamique en puisant leurs sources dans la révélation divine, dans la sunna (tradition prophétique) et dans les pratiques économiques et financières à l’époque du prophète Mahomet. Elle est notamment fondée sur l’interdiction de l’intérêt et la responsabilité sociale de l’investissement. Elle lie plus étroitement la rentabilité financière d’un investissement avec les résultats du projet concret associé. L’islam interdit les transactions tant civiles que commerciales faisant recours à l’intérêt (ribâ) ou à la spéculation. Toutefois, les mécanismes utilisés dans la pratique reviennent souvent à rémunérer le prêteur.

PORTEE DE LA FINANCE ISLAMIQUE : La finance islamique se situe aux antipodes du financement classique. Cette dernière est en exercice malgré les critiques de sa base et application. Les maux, les distorsions, les difficultés, sont collés et enveloppés dans toute l’approche de cette forme de finance classique. Cette voie est génératrice d’endettement en plus des contraintes majeures, liées à l’accès desdites sources et les distorsions de remboursements. Le Système Financier Islamique «SFI» est une voie religieuse de financement. La base repose sur le Saint Coran et les hadiths du Prophète Mohamed «PSL». La finance islamique place l’homme au début et à la fin de tout son processus et déontologie. Elle interdit l’usure et place le contrat comme outil de transparence et de bonne gouvernance en plus de l’aspect éthique qui s’attache à ses principes. La finance islamique a des principes qui lui sont spécifiques, telles que l’interdiction du Riba, de contrats aléatoires et du financement des secteurs illicites.

DYNAMIQUE DE LA FINANCE ISLAMIQUE : Cette voie de finance divine est une application équitable d’allocation financière. Elle déroule ses atouts dans une manière transparente et inclusive d’affectation et de remboursement de ressource financière islamique. Convenons-en, à l’instar des praticiens et observateurs fort avertis en la matière de ce qui suit. Cette doctrine de financement est inclusive et non génératrice d’endettement mais porteuse de gains. Telle voie est surtout créatrice de richesse et trouve sa justesse et opportunité dans la série de l’arsenal financier au service du développement durable. Le concept financier est d’obédience et de culture musulmane. La pratique épouse en entier les contours de la morale, de l’équité. L’atout majeur de la finance islamique c’est de proposer un nouveau paradigme de politique qui concilie performance, éthique des affaires, responsabilité sociale et environnementale porteur. Mais également se positionne dans le management de gestion concertée des ressources. Au demeurant, le Système Financier Islamique «SFI» interdit à priori la pratique de l’intérêt ou l’usure et s’appuie sur le contrat. Les éminences grises et doctes de la finance islamique reconnues et qui évaluent dans ce monde sont de cet avis. «L’accès sans délai aux ressources financières islamiques doit être de mise pour le bien être humain». L’humanité entière est au cœur de sa pratique financière efficiente et ses outils efficaces à plus d’un titre.

Expert en Economie-Finance. Ancien fondé de pouvoir principal de banque islamique Daaral Maal Genève/Sénégal. Consultant international accrédité pour le Management du Projet Mondial : Promotion Digitale de la Finance Islamique. Linkedin : ISLAMIC FINANCE DIGITAL PROMOTION AT GLOBAL LEVEL « IFDP » « . | Groupes | LinkedIn 523membres. Membre de la Coalition des leaders Diomaye Président.

Mbacké le 6 Mai 2024.