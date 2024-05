Foncier au Sénégal : L’ultime sarabande des prévaricateurs de Ndoumbélane

L’ULTIME SARABANDE DES PRÉVARICATEURS DE NDOUMBÉLANE par Matalla Sougou, Patriote et Citoyen du monde.

Le pillage du foncier et de nos deniers publics renseigne véritablement sur la cruauté, l’indécence et la voracité de ce défunt régime qui, tel un vampire, aura signé le testament de faire la razzia et nous saigner avec son cartel de rapaces boulimiques. Les révélations de ces moults scandales nous édifient d’ailleurs sur leur forte résistance d’alors et moults tripatouillages à user de toutes sortes de stratagèmes pour ne pas céder le pouvoir. Et l’on peut sans nul doute penser à juste raison que ce qui est découvert est infiniment moins important que la face cachée de l’iceberg. Ces délinquants à col blanc (ces traîtres de la nation), à défaut de les guillotiner, méritent tout simplement le gnouf (le moindre mal). Tous leurs roucoulements et agitations frisent l’irrespect, la défiance et le mépris d’un Peuple qui ne demande qu’à ce que justice soit faite. Dès lors, la reddition des comptes, la traque de nos biens spoliés et la réparation des torts demeurent aujourd’hui la plus grande exigence sociale voire la principale requête de notre dignité bafouée et agressée, plus que le panier de la ménagère affecté.

Peut-on comprendre dans une République sérieuse, normée et chevillée à l’état de droit que ce banditisme de voyous drapés sous la toge de ministres, députés, maires, Pca ou autres responsabilités, s’arrogent l’audace de nous offenser de la sorte en nous dépouillant de nos hectares de terres, pour ne pas dire nos vies humaines ?

Diogoye Sall, une calamité et le pire président de toute l’histoire de notre pays, a éhontément détalé après avoir délibérément pillé nos richesses, charcuté et guignolisé nos institutions qu’il instrumentalisait à sa guise, non sans abdiquer à l’instar des tragiques fins de règne.

Ces malfrats doivent tous rendre comptes et gorges, et le glaive de la justice de sévir pour nous soulager de ce torrent de colère que nous vivons depuis la divulgation de ce tong tong national.

Les plaies et cicatrices sont béantes, le mal profond, l’impératif de panser ces blessures une volonté populaire.

De grâce, finissons-en avec ces nominations (le rythme est lent quoique bon le casting) en éjectant tous ces chefs de service nuisibles pour le projet afin que le maillage soit complet et l’équipe Diomaye/Sonko mise en place pour le démarrage effectif du travail puisque les attentes sont énormes et malheureusement l’héritage trop lourd.

Et enfin, vivement que le couperet tombe, lourdement et vite, pour cette horde de hors-la-loi qui vitupèrent de devoir payer leurs salissures.

Il est l’heure H.