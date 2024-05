Objet : Le RESTIC salue la nomination d’un nouveau DG à l’ARTP et l’invite à faire de la fracture numérique et digitale une priorité.

Le RESTIC apprécie le choix d’un professionnel des TIC et du numérique comme nouveau Directeur de l’Autorité de Régulations des Télécommunications et des Postes. Le RESTIC félicite Mr Thiam et entend l’accompagner dans sa feuille de route. Nous voudrions que le secteur porte la future croissance du secteur tertiaire avec 20% du PIB du Sénégal avant 2030 .

La régulation est un maillon essentiel dans les communications électroniques d’ou l’importance d’impliquer tous les acteurs du secteur dans la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route que le PROJET veut impulser dans le numérique, le digital, les TIC, la cybersécurité et même l’intelligence artificielle.

Le RESTIC urge le nouveau directeur à se pencher urgemment sur un traitement équitable des operateurs dans l’acquisition des fréquences basses pour le déploiement efficient de la 5G et aussi du dossier des operateurs d’infrastructures. Le RESTIC veut porter un projet d’operateur d’infrastructures. Il est tout aussi souhaitable pour l’agence de régulation d’amender son statut pour les services à valeur ajoutée pour nos startups et entreprises innovantes. L’accès aux datas via la fibre ou le mobile doit être boosté surtout dans les régions. Il faut adresser la fracture territoriale dans l’accès au data via internet.

Par ailleurs le RESTIC encourage le nouveau directeur à rétablir la justice et l’équité au sein du personnel avec notamment tous les cadres et agents pro- pastef qui ont été licenciés, demis, ou souvent mutés dans des rangs et postes inférieurs. L’ARTP à trop souffert d’une gestion politicienne de ses cadres.

Enfin le RESTIC voudrait un audit de l’ARTP pour l’affectation des fonds issus des licences 5G et des relations plus formelles entre la Direction Générale de l’ARTP et le collège de régulation pour une plus grande transparence et redevabilité dans le management de l’autorité indépendante.

Juin 02, 2023

Le Bureau exécutif