HEPATITE B : Plus de 2 millions de Sénégalais porteurs du virus

L’hépatite B est une maladie du foie qui est due à un virus à ADN de la famille des Hépadnavirus.

Dans le monde, environ 257 millions de personnes seraient atteints d’une infection chronique et cette dernière entraînerait environ 780 000 morts par an.

Le virus de l’hépatite B se transmet principalement par voie sexuelle ou sanguine.

En effet, les seules sécrétions ou liquides corporels qui permettent de transmettre le virus sont le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, la salive et les liquides issus d’une plaie.

Pour qu’il y ait transmission, il faut donc qu’un de ces liquides chez le malade soit transmis dans le sang d’une personne saine.

La transmission de la mère à l’enfant est aussi possible mais un traitement précoce par immunoglobulines suivi d’une vaccination permettent d’éviter la maladie.