Il y a une extrême urgence dans l’Arrondissement de Lour. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la zone ont coupé la route entre Koungheul et Lour Escale créant ainsi beaucoup de panique et d’immobilité des populations qui arpentent cette route au quotidien. D’après Saliou SY, un habitant de Lour escale, véhicules, charrettes sont bloqués, malades et marchandises se retrouvent bloqués à hauteur de Darou.

« Il y a une situation extrêmement grave. Je peux vous dire que l’arrondissement de lour Escale est en péril parce que de Darou jusqu’à Lour est coupé du reste du Sénégal à cause des ponts de la route reliant Koungheul et Lour. Il y a eu une petite pluie hier nuit et la route est complètement coupée », a-t-il déclaré.

L’importance économique de cette route qui relie une partie du Sénégal à la commune de Koungheul est mal comprise par les autorités: « Cette route qui continue jusqu’à Matam peut offrir beaucoup de recettes aux communes. Mais il y a un véritable laxisme des autorités municipales face à cette situation qui perdure » précise-t-il.

Enfin, les populations de l’Arrondissement de Lour escale et Ida mouride qui empruntent cette route demandent l’appui du Président de la République S E Macky SALL qui a fait de la mobilité rurale l’une de ses priorités dans le PSE. Pour rappel, le Président de la République avait pourtant emprunté cette route pour aller à Bokki Dior…

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn