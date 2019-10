Alors que la guerre familiale pourrait bien être terminée entre Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, Bernard Montiel a décidé de dévoiler le montant de la fortune de Johnny Hallyday. Dans « TPMP ouvert à tous », le 18 octobre, le chroniqueur a tout balancé. Non Stop People vous en dit plus.

Laeticia Hallyday privilégie maintenant le dialogue avec ses beaux-enfants. Mardi 15 octobre, la veuve de Johnny Hallyday renonçait à faire appel de la décision du TGI de Nanterre, rendue en mai dernier. Dans un message publié sur Instagram, la maman de Jade et Joy lançait un nouvel appel au calme qu’elle adressait à Laura Smet et David Hallyday. Ces derniers l’avaient assigné en justice en février 2018. Mais dans un nouveau rebondissement, nos confrères de BFMTV dévoilaient les dettes colossales que le Taulier aurait laissées derrière lui. Une ardoise fiscale estimée à 30 millions d’euros.

Des dettes qui ont été évoquées sur le plateau de « TPMP ouvert à tous », vendredi 18 octobre. Pour Bernard Montiel, Laeticia Hallyday aurait renoncé à faire appel pour céder une partie de ces dettes à Laura Smet et David Hallyday. « Avant même [la] mort [de Johnny Hallyday, ndlr], elle avait touché plus de 50 millions d’euros », a d’abord lancé le chroniqueur. « Ce qui n’est pas correct dans cette histoire de dette fiscale, c’est que justement, comme il y avait une telle somme, il y a des comptes, il y a les maisons, on le sait, il y a le trust américain », a-t-il ensuite rappelé.

Laeticia Hallyday aurait-elle caché des biens ?

Selon Bernard Montiel, Laeticia Hallyday aurait « planqué plein de trucs [dans le trust JPS, ndlr], à l’insu des enfants, à l’insu des quatre enfants d’ailleurs ». Malgré sa dette fiscale – le Taulier aurait fait 15 demandes de prêts au cours de sa vie selon Bernard Montiel – Johnny Hallyday a réussi à amasser une fortune à donner le tournis. Dans « TPMP ouvert à tous », Bernard Montiel a dévoilé le montant de ce pactole, qui s’élèverait à 392 millions d’euros. Ce montant comprend une maison à Saint-Barthélemy estimée à « 16 ou 17 millions d’euros », une maison à Marnes-la-Coquette d’une valeur de 7 millions d’euros, mais aussi deux maisons à Los Angeles, dont une estimée à 10 millions d’euros. A cette fortune déjà très grande vient s’ajouter les royalties et les droits d’auteur. Par an, Johnny Hallyday récoltait ainsi 4 millions d’euros de royalties et 2 millions d’euros de droits d’auteur. En 57 ans de carrière, ceci équivaut à 114 millions d’euros de droits d’auteur et 228 millions d’euros de royalties. Et si la dette du rockeur s’élève à près de 30 millions d’euros en France, aux Etats-Unis, Bernard Montiel affirme qu’elle serait estimée à 6 millions d’euros. « Qui va se taper les dettes maintenant ? Puisqu’il va être reconnu résident français, ce sont les 4 enfants qui vont payer », a-t-il balancé. L’addition promet d’être très salée.