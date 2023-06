Hivernage 2023 : L’URD plaide la cause des paysans

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 21 juin 2023 au siège du parti à Bopp, sous la présidence de son secrétaire général le professeur Diégane SENE afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1-Vie du parti ;

2-situation nationale.

Apres l’adoption de l’ordre du jour, le professeur Diégane Sène secrétaire général du parti a rendu compte de sa participation au nom du parti au dialogue convoqué par le président de la République et auquel la DPE avait convié tous les responsables de l’URD. Il a insisté sur le bon esprit général qui y a prévalu et qui, pense-t-il, devrait permettre d’aboutir à des conclusions heureuses pour notre pays.

Cette introduction fut immédiatement suivie de la présentation par l’honorable député Oumar Seck, secrétaire général adjoint, de Demba Daly Sow et ses deux délégations à la DPE : la première composée de Aïssatou Kalidou Diallo, Faty Sow et Ndèye Maguette Ba, venues toutes de Keur Mbaye Fall ; la deuxième de Oumou Thiam, Fatou Diop, Aliou Sow et Khady Faye de Djidda Thiaroye Kao. Ces derniers, anciens de l’URD revenus à la maison, ex-militants d’autres partis ou sans affiliation politique antérieure quelconque, ont largement expliqué à la direction du parti les motivations de leur décision, estimant en général que l’URD correspond à l’idée qu’ils se font de la politique et que la nature des relations qui y sont cultivées, la fidélité, les qualités humaines de ses militants et responsables ne se rencontrent, d’après eux, dans aucun autre parti. Aussi promettent-ils à la DPE de s’investir totalement pour le parti avec les militants et autres adhérents qui sont derrière eux, décidés à les accompagner dans leur nouvel engagement.

Le camarade Oumar SECK, après avoir félicité ces nouvelles recrues, les a encouragés à travailler avec les responsables du parti dans leurs bases respectives. Il a ensuite félicité le secrétaire général et l’ensemble des représentants du parti dans six (06) commissions parmi les 09 que comptent le dialogue national. Il s’agit des camarades Dr François Malick DIOUF, Papa Saliou SOW, Maïmouna BA, Isma KA, Ramatoulaye DIALLO. Ainsi recommande-t-il, après le dialogue national, d’aller vers un dialogue interne du parti pour s’accorder sur les modalités de participation de l’URD à la prochaine présidentielle de février 2024. L’honorable député Oumar Seck, a ensuite rendu compte à la DPE des condoléances qu’il a présentées au nom du secrétaire général du parti, à la famille de feu Marame SECK, militante de la première heure de l’URD dans la commune de BISCUITERIE, récemment arrachée à notre affection. La DPE s’incline devant sa mémoire et prie pour le repos de son âme.

Introduisant le point relatif à l’alliance des partis de la gauche plurielle, docteur Fatou GASSAMA, présidente nationale du mouvement des femmes du parti dans son exposé, est largement revenue sur les travaux de la gauche plurielle. Elle s’est particulièrement appesantie sur la rencontre du 11 juin à l’issue de laquelle, quatre documents ont été produits.

Il s’agit du document projet programme, du document sur la situation nationale et point de vue sur les préparatifs de la présidentielle de 2024, du document d’orientation et du document questions d’organisation et structuration.

Docteur Fatou GASSAMA de préciser, qu’après validation de ces documents par les secrétaires généraux des partis membres de la gauche plurielle, ils pourront être entérinés le 5 juillet en plénière, avant d’aller vers les assises les 22 et 23 juillet ou à défaut, les 29 et 30 juillet 2023 à l’hôtel océan de YOFF.

La DPE félicite vivement la présidente du mouvement des femmes tout en lui renouvelant sa confiance et son soutien dans le cadre de sa mission.

Revenant sur le deuxième point de l’ordre du jour relatif au dialogue national, le secrétaire général du parti a félicité les plénipotentiaires de l’URD à ce rendez-vous national, où les questions cruciales de la nation sont débattues. A l’ouverture comme dans les commissions, l’URD a marqué sa présence et offert une contribution significative dans la recherche de solutions durables pour le renforcement de la démocratie, la paix, du développement et de la stabilité sociale.

Il a ensuite libéré la parole au six représentants du parti au dialogue, afin d’informer le parti sur le déroulement des travaux dans leurs commissions respectives.

Se sont alors succédé les communications de Dr François Malick Diouf scretaire général adjoint de la JRD, membre de la commission paix et sécurité, Mme Maimouna BA du mouvement national des cadres du parti membre de la commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques, M. Pape SOW secrétaire chargé de la communication de l’URD, membre de la commission environnement et cadre de vie, M. Isma KA, de la JRD, membre de la commission économique et sociale et, enfin, madame Ramatoulaye Diallo du mouvement des cadres, membre de la commission ressources naturelles.

La DPE remercie l’ensemble des camarades présents au dialogue pour leurs contributions et leurs propositions significatives sur les questions soulevées dans leurs commissions et leur exprime toute sa fierté pour la place qu’ils ont occupée à l’occasion de ce débat national.

L’URD et son secrétaire général félicitent la classe politique sénégalaise majorité, opposition comme Non-alignés ainsi que la société civile y compris les associations féminines dont la vigueur de la contribution est remarquable, pour l’esprit d’ouverture et le sens des responsabilités dont ils ont fait montre pendant le dialogue.

La DPE salue le patriotisme qui a encadré les débats autour des objectifs fixés par les différentes commissions. Elle réitère les félicitations du parti au président de la République pour avoir convoqué les assises et lui renouvelle le soutien agissant de l’URD dans son œuvre de rassemblement national et de gouvernance concertée dont elles sont le témoignage le plus récent.

La DPE s’est ensuite penchée sur la situation nationale marquée par la campagne agricole et les manifestations du 1erjuin.

L’URD alerte sur l’inquiétude des paysans qui jusqu’à nos jours, peinent à entrer en possession de leurs semences et intrants, au moment où l’hivernage commence à s’installer progressivement dans le pays. La DPE demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles pour leur permettre de s’engager dans cette campagne agricole avec l’espoir d’obtenir de bons rendements.

Abordant les manifestations qui se sont déroulées le 1er juin suite au verdict de la justice condamnant M. Ousmane SONKO, la DPE dénonce le saccage des biens publics et privés par des manifestants. Elle reste particulièrement meurtrie par le pillage des universités et écoles dont la conséquence aujourd’hui est la lourde hypothèque qui pèse sur l’année universitaire. L’URD qualifie ces faits d’actes criminels et demande qu’une enquête minutieuse soit menée pour en identifier les responsables, tous les responsables afin de les traduire devant la justice. Aucun arrangement, de quelque nature que ce soit, ne doit sauver ces malfaiteurs multirécidivistes, des auteurs intellectuels et politiques aux exécutants enragés que la haine a poussés à répondre à leur appel à la violence et au chaos.

La DPE s’incline devant la mémoire des victimes de cette barbarie sans exception : les nombreux morts aux familles desquelles elle présente ses condoléances attristées ; aux forces de l’ordre qui comptent des blessés dans leur noble mission de nous protéger, nous tous, sans aucun souci de notre appartenance politique ou régionale ; les chefs d’entreprises dont les biens ont été volés, saccagés, réduits en cendre ; les administrations vandalisées et contraintes à voir partir en fumée des milliards d’investissements. Elle renouvelle tout son soutien aux forces de l’ordre et à l’Etat du Sénégal qui est resté debout et le restera toujours plus que jamais malgré les attaques qu’il subit.

Fait à DAKAR, le mercredi 21juin 2023

La DPE.