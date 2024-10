Hommage au président Mar Diouf (Par Kadialy Gassama)

HOMMAGE AU PRESIDENT MAR DIOUF

Les habitants de la ville multiséculaire de Rufisque et de Bargny, toutes obédiences confondues, pleurent à chaudes larmes, la perte subite du président Mar Diouf. A l’annonce de sa disparation, la vieille ville avait retenu un instant son souffle, tellement ce leader charismatique, était profondément ancré dans le cœur de ses populations; Ce conducteur de troupes hors du commun, toujours en première ligne à la tête de son contingent, portait un amour viscéral envers la ville de Coumba Lamba , de Bargny et de ses habitants dont il fut le maire pendant plusieurs décennies .L’humanisme exceptionnel qui caractérisait l’ancien président du conseil régional de Dakar et député du peuple , justifiaient les nombreuses actions quotidiennes d’assistance aux populations de toutes les couches sociales qu’il n’a cessé d’entretenir toute sa vie , sans jamais fuir aux nombreuses sollicitations.

Le président Mar Diouf était un homme digne, un homme de conviction, un homme qui était l’incarnation même de la grandeur d’âme, de l’honneur, de l’élégance et du bon gout, de la fidélité.

Nous venons en effet de perdre un illustre fils du Sénégal, un patriote et homme prodige d’une grandeur exceptionnelle, pétri de valeurs cardinales de diom, de mùn et de kersa. Le président El hadji Mar Diouf s’en est allé furtivement, sur la pointe des pieds, sans crier gare, après avoir rempli son devoir sacerdotal jusqu’au bout, sans faillir un instant !

Homme affable, nous n’avons jamais décelé chez lui, durant de nombreuses années, lors de multiples séances de travail, de réflexion, de débats, de projections, de contact avec les populations de base, la moindre parcelle de fatigue physique ou intellectuelle, la moindre protestation ou contestation , si ce n’est l’amabilité, la courtoisie, la pédagogie, l’écoute, la patience, le culte du devoir accompli, la volonté immuable de développer l’homme, de tout l’homme et de tous les hommes.

Jusqu’au dernier moment de sa vie, parmi les grands rendez-vous politiques de l’histoire de notre pays dont le dernier fut la commémoration de la disparition du président Ousmane Tanor Dieng le 15 Juiillet dernier, à la suite de la commémoration de la disparition du président Songhor le 25 Décembre denier dont il aura présidé les cérémonies , il aura rempli totalement ses devoirs et missions, dans la plus grande dignité et humilité, sans la moindre faiblesse, comme s’il attendait cette dernière apparition publique pour aller se reposer en paix.

Dirigeant politique hors pair, sa sociabilité légendaire et son sens du devoir accompli au service de la communauté, sont contés partout dans tous les coins à travers le Sénégal, l’Afrique et le monde. Parmi ses nombreuses œuvres, nous pouvons citer le grand lycée moderne d’excellence de Rufisque réalisée sous son propre entregent grâce à la coopération décentralisée, des routes, des mosquées et multiples écoles et centres de santé à Bargny.

A ces funérailles au cimetière de Bargny, une foule immense à la dimension de l’homme, jamais observée de mémoire de sénégalais, l’avait accompagné à sa dernière demeure, auprès de ses proches parents où il repose en paix. Birago Diop disait « les morts ne sont pas morts» ; Le président Mar Diouf est parmi nous et nous regarde, pour que sa famille politique entretienne à leur tour la flamme qu’il a reçue de Senghor dont il fut son chef de cabinet, afin qu’elle soit plus vivace par la perpétuation de leurs œuvres

Kadialy Gassama *

Rue Faidherbe X Pierre Verger

Rufisque