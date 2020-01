Les suppléments d’huile de poisson pourraient agrandir les testicules masculins et augmenter le nombre de spermatozoïdes, selon une étude.

Les hommes qui ont pris les pilules, qui contiennent des acides gras oméga-3, se sont avérés avoir des testicules 1,5 ml plus gros et éjaculer 0,64 ml plus de sperme, en moyenne.

Les hommes, qui avaient en moyenne 18 ans, ont été inclus comme preneurs de suppléments réguliers s’ils avaient consommé de l’huile de poisson pendant au moins 60 des 90 derniers jours.

Des testicules plus gros et plus de création de spermatozoïdes sont liés à des niveaux de testostérone plus élevés et à une meilleure fertilité, bien que l’étude n’ait pas testé la fertilité des hommes.

L’expérience a été décrite par les scientifiques comme «bien menée» et «perspicace», mais il était clair qu’elle ne prouvait pas que l’huile de poisson rend les hommes plus fertiles.

Des chercheurs de l’Université du sud du Danemark ont ​​effectué leur étude auprès de 1 679 jeunes Danois soumis à des tests d’aptitude militaire.

Au Danemark, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes en bonne santé âgés de plus de 18 ans, de sorte que les hommes de l’étude n’étaient pas encore des soldats.

Chacun des hommes a été dépisté pour les IST, a subi des examens physiques, a donné des échantillons de sperme et a ensuite répondu aux questions sur son alimentation et son mode de vie.

Si quelqu’un était considéré comme un utilisateur régulier de suppléments d’huile de poisson, la recherche a révélé qu’ils produisaient des millions de spermatozoïdes de plus dans une éjaculation moyenne.

Les chercheurs ont écrit dans leur article : « Les suppléments d’huile de poisson étaient associés … à un volume de sperme et un nombre total de spermatozoïdes plus élevés, et à une plus grande taille des testicules. »

Quatre-vingt-dix-huit hommes de l’étude ont déclaré qu’ils prenaient régulièrement des suppléments d’huile de poisson, tandis que 95 autres prenaient des suppléments de vitamine D ou C.

Les hommes du groupe de l’huile de poisson étaient moins susceptibles d’avoir des problèmes de fertilité, qui ont été jugés par rapport à la limite de 39 millions de spermatozoïdes par ml de sperme de l’Organisation mondiale de la santé.

Les scientifiques ont constaté que 12,4% des hommes qui prenaient des suppléments d’huile de poisson (12 sur 98) avaient un nombre de spermatozoïdes inférieur à la mesure de l’OMS.

Cela se compare à 17,2% (192 sur 1 125) des hommes qui n’ont pris aucun supplément.

Et plus longtemps quelqu’un avait pris des suppléments, plus il était susceptible de produire du sperme.

Les chercheurs ont ajouté que, sur la base d’un modèle en forme et en bonne santé de 19 ans: « Le nombre total de spermatozoïdes était de 147 millions pour les hommes sans apport de supplément, 159 millions pour les hommes avec un autre apport, 168 millions pour les hommes avec un supplément d’huile de poisson sur moins de 60 jours et 184 millions pour les hommes avec un supplément d’huile de poisson pendant 60 jours ou plus. »

L’étude n’a pas donné de mesures exactes pour le volume des testicules ou le volume des spermatozoïdes des hommes – ils ont seulement comparé les deux groupes.

Et les scientifiques ne pouvaient pas expliquer pourquoi – si c’était vrai – l’huile de poisson améliorait la qualité du sperme.

Il n’était pas clair non plus si l’augmentation du volume des spermatozoïdes était causée ou causée par le changement de la taille des testicules.

Les scientifiques non impliqués dans la recherche ont déclaré que l’étude avait été bien menée, mais elle n’a pas précisé la quantité d’huile de poisson prise par les hommes.

Et cela n’a pas non plus révélé le régime alimentaire des hommes, ce qui peut avoir montré qu’ils obtenaient des oméga-3 d’autres sources telles que le poisson frais.

Le professeur Sheena Lewis, experte en médecine de la reproduction à l’Université Queen’s de Belfast, a déclaré: « Il s’agit d’une grande étude bien conçue et l’association entre la consommation d’huile de poisson et l’amélioration de la qualité du sperme est convaincante.

«Cependant, l’étude se concentre sur les jeunes hommes en bonne santé; surtout avec un nombre de spermatozoïdes déjà dans la plage fertile.

« Il n’y a aucune preuve de cette étude que les hommes infertiles avec un faible nombre de spermatozoïdes bénéficient de l’huile de poisson. »

Le Dr Frankie Phillips, de la British Dietetic Association, a déclaré que les informations manquantes sur le régime alimentaire des hommes rendaient les résultats de l’étude moins convaincants.

Elle a ajouté: «Les antioxydants, y compris la vitamine C, le sélénium et la vitamine A, ainsi que le zinc et les acides gras oméga-3 ont tous un rôle dans la production de spermatozoïdes sains.

« L’accent est mis sur les régimes alimentaires des femmes qui essaient de concevoir, en veillant à ce qu’elles soient dans la meilleure position possible pour obtenir une grossesse en bonne santé, mais l’alimentation peut également être un facteur impliqué dans la santé reproductive des hommes.

« Les oméga-3 sont présents dans les aliments d’origine animale et végétale, mais le poisson gras se distingue comme une excellente source d’oméga-3 à longue chaîne, et la population britannique consomme actuellement bien en deçà de la quantité recommandée » d’au moins une portion de poisson gras par la semaine’.

« Donc, l’inclusion d’oméga-3 fait déjà partie des recommandations alimentaires actuelles – cette étude ne peut à elle seule prouver que l’augmentation des oméga-3 améliorera elle-même la fonction testiculaire. »

La recherche a été publiée dans la revue JAMA Network Open , par l’American Medical Association.