Rihanna à nouveau…célibataire

Alors que la chanteuse avait clairement évoqué, en 2019, sa volonté de se consacrer à sa vie personnelle, à son couple et à son désir de devenir maman, sa discrète romance avec Hassan Jameel a pris fin, sans bruit.

Alors qu’elle a ardemment préparé la Saint-Valentin, élaborant et dévoilant – en jouant à nouveau les mannequins sensuels – la nouvelle collection de sa marque de lingerie Savage x Fenty, c’est en célibataire que Rihanna se prépare à l’aborder : elle n’est plus en couple avec Hassan Jameel.

Un peu moins de trois ans après le début de leur relation, en 2017, la chanteuse barbadienne de 31 ans et le milliardaire saoudien auraient mis un terme à leur histoire, selon les informations recueillies par TMZ.com auprès de « sources proches » de Riri qui viennent confirmer leur rupture, initialement divulguée par le tabloïd Us Weekly.

Matchs de NBA au Staples Center, dolce vita le long de la côte amalfitaine, dîners en famille à Santa Monica et soirées à New York… Leur idylle, discrète (ils ne se sont jamais montrés ensemble en contexte officiel) mais pas cachée, semblait pourtant sur de bons rails et Rihanna l’avait même évoquée ouvertement l’automne dernier lors de son entretien avec le Vogue USA, dont elle faisait la couverture du numéro de novembre 2019 : « Oui, je suis en couple. Je suis dans cette relation exclusive depuis un bon moment, et ça se passe vraiment très bien, donc je suis heureuse », reconnaissait-elle, réitérant au passage son désir de maternité. Des envies d’enfants, qu’elle avait déjà exprimées quelques semaines plus tôt auprès de la revue Interview Magazine, bien réelles, à tel point que ses fans s’étaient un brin emballés en septembre au moment du Diamond Ball, l’imaginant enceinte après une déclaration de sa part mal interprétée.

Alors que les adeptes de la star de la Barbade guettent de nouveaux indices annonçant la parution prochaine de son neuvième album, R9, qu’elle garde pour l’instant jalousement pour elle comme en témoignait son teasing sur Instagram le 22 décembre dernier, choisira-t-elle de profiter de cette période de sa vie pour revenir sur le devant de la scène ou continuera-t-elle à chercher avant tout son équilibre personnel ?

Une priorité qu’elle définissait en juin 2019 lors de son entretien avec Interview : « Cela n’est que depuis ces deux-trois dernières années que j’ai commencé à réaliser qu’il faut prendre du temps pour soi, parce que notre santé mentale en dépend, confiait-elle en effet à l’actrice Sarah Paulson, sa partenaire dans le film Ocean’s 8. Quand on n’est pas heureux, on ne peut pas être heureux même si on fait ce qu’on aime. Ca devient la routine. Et je ne veux pas, jamais, avoir la sensation que c’est la routine quand je travaille. Ma carrière est ma raison d’être et il est hors de question que ce ne soit pas quelque chose d’heureuse. Je suis dans une nouvelle relation sentimentale et ça compte pour moi. J’ai pris conscience de cela : « Il faut que j’y consacre du temps. » Tout comme je cultive mes activités, je dois cultiver cela aussi. Je vais interrompre les affaires courants pendant deux ou trois jours d’affilée. Dans mon agenda, il y a maintenant le fameux « P », pour « jours personnels ». C’est nouveau. » Si l’histoire avec Hassan n’est plus d’actualité, ces bonnes résolutions valent, elles, toujours.