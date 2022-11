Ibrahima Sène : « Il faut mettre fin à ce cirque médiatique de Sonko »

Accusation de viol contre Sonko !

Pourquoi tout ce cirque, qu’il entretient dans les médias pour la disqualifier ?

En effet, l’accusé avec ses avocats, après son inculpation, avaient tout le loisir, à tout moment de la procédure, de saisir la « Chambre d’accusation » pour disqualifier l’accusation !

Barthélémy Diaz avait suivi cette procédure, pour obtenir la requalification de son accusation de « crime », en « association de malfaiteurs, et d’actes de violence, ayant entrainé la mort » !

C’est ainsi qu’avec les preuves fournies au juge, il a évité d’être traduit devant « une Chambre criminelle », mais juger devant une « juridiction ordinaire » !

C’est cela qui lui permis d’écoper une peine légère, malgré le fait qu’il ait « mort d’homme » !

Si, Sonko disposait d’éléments crédibles de preuves de la fausseté de son accusation, ou de l’existence de complot contre lui, il aurait pu saisir la « Chambre d’accusation », pour se laver à grande eau, bien avant son audition sur le fond, et même immédiatement après, sans attendre la tenue de son procès !

Mais, il a choisi, avec ses avocats, de plaider son innocence, sur la place publique dans les plateaux de télévisions, dans des »« live » des réseaux sociaux, et dans des débats à la radio.

C’est ce choix déraisonnable qui a créé un cirque qui prend les populations en otage, et entretient un climat de tension sociale, pouvant déboucher, à tout moment, sur la violence, et sur des troubles sociaux, afin d’imposer, par la rue, le retrait pur et simple de l’accusation ou, à défaut, créer les conditions de troubles telles que la tenue de son procès, dans la sérénité soit impossible !

Cette stratégie de défense par la rue, n’a été possible que dans un Etat de droit, respectueux de la liberté de presse, dont Sonko a usé et abusé, à outrance !

C’est cela, qui contredit la cabale menée contre le gouvernement du Sénégal, pour non-respect des droits et libertés des citoyens, et de la liberté de presse !

Cette liberté de presse va aussi s’exercer durant tout le procès, qui sera tenu en audience publique, dans le respect strict, aussi bien, des droits de la défense, que ceux de l’accusation !

Même s’il est condamné, le système judiciaire sénégalais lui donne encore une chance de se racheter devant la Cours de Cassation, auprès de la Cours suprême, s’il fait recours devant cette instance suprême de jugement des délits et crimes !

Ainsi, avec la Chambre d’accusation, la Cour de Cassation, et un Barreau indépendant, le système judiciaire sénégalais dispose de tous les moyens nécessaires, pour garantir que le Droit soit dit, à tout moment de la procédure, et même après jugement !

Au prétexte qu’il n’a pas confiance en la Justice de son pays, Sonko a pris sur lui, la responsabilité de contourner le système judiciaire du pays, pour user et abuser des libertés d’expression, et de la liberté de presse, pour s’auto-juger, et s’auto- blanchir !

Malheureusement, pour notre peuple, il se trouve des universitaires, et des avocats, pour le cautionner et l’accompagner dans cette forfaiture, appuyée par une cabale médiatique venue, d’Europe occidentale !

Il faut mettre un terme rapidement à ce cirque médiatique, pour sauver notre pays, de la catastrophe imminente, qui le menace, à cause de la stratégie de défense, par la rue, choisie par Sonko !

Pour ce faire, il ne recule même pas, devant l’instrumentalisation de la volonté, qu’il prête au Président Macky Sall de briguer un troisième mandat.

Son choix dangereux, pour notre peuple, d’imposer son innocence par la rue, et dans les médias, et non par voie judiciaire, interpelle toutes les forces vives de notre Nation, pour que notre pays soit, et reste, un Etat de Droit !

Ibrahima SENE PIT- SENEGAL

Dakar le 10 novembre 2022