Troisième mandat ou troisième candidature

Depuis les élections de 2019, la question du troisième mandat ou de la troisième candidature (c’est selon) ne cesse de provoquer des débats. Pour certains, l’opposition alimente la suspicion autour de ça ; pour d’autres, le pouvoir sonde l’opinion publique avant de se jeter dans l’aventure. Quel que soit Alpha, le peuple sénégalais a besoin d’être rassuré une bonne fois pour toute.

On dit souvent que dans le Droit, tout est histoire d’interprétation. Mais il y a des points sur lesquels il ne peut y avoir d’interprétations quelles que soient les circonstances (à moins que l’on change les textes). Si Macky Sall veut un troisième mandat, il n’a qu’à organiser un référendum. Les textes sont clairs : « Nul ne peut avoir plus de deux mandats consécutifs ». Certains vicieux cherchent à trouver un alibi au niveau du deuxième alinéa à savoir que les deux mandats font référence à deux quinquennats. Et puisque, le Président est à son premier mandat de cinq ans, il a (juridiquement parlant) la possibilité de se présenter en 2024. Mais de qui se moque-t-on ?

La constitution n’a pas changé, elle a été révisée. Les principes restent les mêmes depuis l’avènement de l’alternance. Wade, lui-même, n’avait pas le droit de se présenter en 2012. Il a fait un forcing. Et en bon démocrate, il a cédé le pouvoir après sa défaite. Dans le cas actuel, ce serait un recul démocratique d’en arriver là. Macky doit comprendre qu’on est une grande démocratie et que dans toutes les démocraties sérieuses, le Président quitte le pouvoir après deux mandats consécutifs. Il est encore relativement jeune, il peut revenir s’il le souhaite. Le cas de Lula (ou de Netanyahou en Israël) en est une belle illustration.

Chercher à torpiller la constitution, vouloir acheter les consciences ou chercher à intimider à coups de matraque ne passera pas. La société civile, l’Armée (qui doit garantir la paix sociale), la classe religieuse doivent s’associer pour faire entendre raison au Président. S’il refuse alors que personne (institution ou autre) n’intervienne pour appeler au calme en cas de soulèvement populaire. Il n’y a pas besoin ici de faire appel aux structures comme la Médiature, le HCDS, le CESE ou le HCCT qui, non seulement sont des institutions budgétivores et sans importance, mais travaillent exclusivement pour satisfaire le Président. Elles permettent simplement de caser une clientèle politique, j’allais dire une meute de politiciens.

S’agissant du Conseil Constitutionnel, les dits sages doivent savoir que c’est avec l’argent du peuple qu’on les entretient. Qu’ils ne trahissent pas l’espérance du peuple… Dans de nombreux pays africains, les présidents-dictateurs utilisent des « singes du droit » pour faire dire tout et n’importe quoi à la constitution. Ils sont gardés par des gendarmes, logés dans des villas de luxe et payés gracieusement avec le fric du contribuable. De grâce, qu’ils craignent un tant soit peu le créateur, le tout-puissant.

Il est vrai que jusqu’à présent le Président n’a pas pipé mot. Ces partisans jusqu’au-boutistes (Cheich Oumar Anne, Aissata Tall Sall, Cheikh Kanté, El Hadji Malick Gaye, Mame Mbaye Niang…) avouent, à qui veut l’entendre, leur intention. Et les partisans qui sont contre sont ostracisés voire voués aux gémonies. L’adage ne dit-il pas que : « qui ne dit mot consent » ? On doit mettre fin à ce silence coupable. On n’a pas à jouer aux dés avec la constitution ou à élucider une énigme. Comme en France ou aux Etats-Unis, la question ne devrait même pas se poser. Après deux mandats, on s’en aille. Point barre.

Malheureusement, la plupart de ces personnes qui défendent avec bec et ongles l’idée d’un troisième mandat sont ceux qui ne vivent que du pouvoir : les politiciens professionnels, les sans-métiers, les non-diplômés et autres prostitués de la République. Ils ne doivent leur salut que grâce au Président. Ils n’ont ni fonction ni formation encore moins d’avenir politique. Ceux-là, le Président ne doit pas les écouter. Ils prêchent pour leur paroisse. La fin du régime signifie la fin des privilèges.

Souviens-toi, Président. Au soir du 08 Mars 2021, lorsque le peuple s’est soulevé contre toi, tous ces « rats du pouvoir » se sont cachés. Ils se sont enfuis. En dehors de feu ABS (et peut être une poignée d’individus), nul n’a voulu prendre la parole ou te soutenir vertement. Ils pensaient tous à protéger leur butin. C’est après l’accalmie que certains sont sortis pour faire du cinéma. Alors, il ne faut pas les écouter. Tu es suffisamment intelligent pour savoir que les flatteurs gravitent toujours autour du pouvoir.

Dr Kanté Malao (CRHI, Nice)