Les ex-travailleurs de COM7 charge encore Bara Tall et regrette le silence du CORED

Nous les Ex travailleur du groupe com7, nous insiston à ce que nous réclamions depuis longtemps à Bara Tall. Ça fait presque 6 ans que nous courions derrière notre dû.Lui même Bara Tall nous avait promis qu’il nous payera jusqu’au dernier sentime et même les disparus.

En tant que musulman nous pensons que vous croyez ce que Dieu a dit par rapport à la dette due vis-à-vis d’un proche et qu’il y a 2 anges qui te suivent de partout pour écrire tout ce que tu dit ou tout ce que ce que tu fais. Et cela suffit pour que tu saches que la promesse est une dette pour que tu saches qu’il est temps que tu nous payes notre argent ici dans ce monde sinon tu le paieras dans l’au-delà, et nous le souhaitons pas.

C’est la troisième fois que nous t’enverrons un communiqué et tu nous as répondu, maintenant cela ne suffit plus ce que nous voulons c’est une application de cette garantie que vous aviez faites c’est-à-dire nous payer notre argent. À ta famille à tes épouses à tes enfants nous leurs rappelons cette information que leur papa nous doit de l’argent.En tant que musulman nous lui souhaitons pas que cette dette n soit pas régler ici,car dans l’au delà,devant Dieu seul la vérité triomphera.Les bonnes œuvres que tu fasses nous les saluons mais il y’a des gens plus approprié pour celà et c’est les ex travailleurs du groupe com7.

Nous remercions tous les médias notamment le simpix à pour son soutien indéfectible à ses ex compatriotes.

Nous condamnons le silence du CORED qui se réclame être une association pour l’éthique,la défense des professionnels de média.

Nous te rappelons des versets coraniques :

1. Au nom de Dieu c’est lui qui fait miséricordieux , malheur au calmniateur acerbe.

2. Qui amasse des richerches et qui les conpte

3. Il pense que ces richesse le rendront immortel.

4.Non!..Il sera précipité dans la houtama.

5.C’est le feu de Dieu allumé.

6.Qui dévore jusqu’au entrailles.

Cela nous le souhaitons à aucun musulman.

Ce que nous souhaitons, Mr Tall est q cet énième communiquer impactera à votre conscience et caractérisera une réaction favorable de votre part.

Le collectif des extravailleurs du groupe com7.