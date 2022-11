Alla Dieng de l’Unacois distingué aux Etats-Unis

Le secteur privé sénégalais honoré à travers le Directeur Exécutif de l’Unacois Yeessal qui vient dêtre distingué aux Etats Unis par « INFLUENCES MAGAZINE ». Alla Dieng recevra sa distinction le 20 janvier 2023 à Washington DC, lors du « GALA DES LEADERS ».

Le Directeur Exécutif de l’Unacois Yeessal a été distingué aux Etats Unis par « INFLUENCES MAGAZINE » selon un communiqué de presse parvenu à la rédaction. « Monsieur Alla Dieng, Directeur Exécutif de l’Unacois Yeessal vient en effet dêtre distingué aux Etats Unis par INFLUENCES MAGAZINE », lit-on dans le document. Qui précise : « M. Alla Dieng recevra sa distinction le 20 janvier 2023 à Washington DC, lors du GALA DES LEADERS, en présence du Ministre sénégalais de la culture et du patrimoine, M. Aliou sow, du Ministre guinéen du Tourisme, de la culture et des Arts, M. Alpha Soumah et d’autres sommités afro-américaines ».

Ce trophée est Ie « couronnement d’un homme qui s’est distingué parmi les membres du secteur privé » sénégalais, mais aussi dans le monde de la culture puisqu’ayant à son actif 4 ouvrages dont le dernier est un livre d’entretien avec M. Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur Général de l’UNESCO, préfacé par Pr Cheikh Hamidou Kane.

En marge de la cérémonie de distinction, « M. Dieng animera un panel de haut niveau sur le thème « Afrique et Etats Unis d’Amérique éducation, économie et culture : rapprochements et perspectives ». Le panel sera modéré par Monsieur Al Hassane O. Niang, Directeur Général de B&S Europe » ajoute le communiqué.

Pour rappel, M. Alla Dieng est membre de la société civile sénégalaise, président de l’Union des Forces Citoyennes (UFC) et est aussi coordonnateur national du Groupe des Alliés de la première Heure (GRAPHE) de Macky SalI.

Aly Saleh