Ibrahima Sene : « Pastef n’a pas renoncé à son projet de prise du pouvoir par la rue »

Alerte !!!…Par Ibrahima Sene

PASTEF fait circuler dans les réseaux sociaux ce genre de texte ci-dessous pour tenter de convaincre l’opinion de sa défaite certaine.

Ce faisant, il projette d’appeler la jeunesse pour sortir dans la rue, avec lui, afin de contester les résultats qui lui seront défavorables ! PASTEF n’a pas renoncé à son projet de prise du pouvoir par la rue, d’ailleurs Amadou Ba écrit clairement sur sa page Facebook que c’est la « Rue et non le Conseil Constitutionnel qui va abriter les élections du 31 juillet !

Voilà ci-dessous le genre de texte qu’il publie : «Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakar sont en train de faire enrôler des cartes nationales d’identité pour gagner le scrutin», a révélé le leader de l’inter-coalition Yaw-Wallu au journal ‘’Source A’’.

Lors d’un meeting à Nguith, dans le département de Linguère, El Hadj Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication du Pastef, n’a pas pris de gants pour accuser le camp de la majorité présidentielle de ‘’fraudeur’’.

‘’Les leaders de Benno confectionnent des cartes d’identité pour remporter les Législatives. D’ailleurs, ils ont déjà fait des transferts d’électeurs, car ils savent que les populations du Djolof leur ont déjà tourné le dos’’, révèle-t-il.

Dans le cadre de cette campagne électorale, Malick Ndiaye invite les jeunes à aller récupérer leurs cartes d’électeur qui sont en souffrance au niveau des commissions, de surveiller le vote et de faire face aux électeurs importés. Dans la foulée, il soutient que Wallu-Yewwi va remporter haut la main les élections législatives, surtout dans la région de Louga où Aly Ngouille Ndiaye est le maire de Linguère.

Accueilli par une marée humaine, le secrétaire à la communication du Pastef et l’un des plus jeunes candidats de la coalition Yewwi promet de plaider pour la construction d’une usine de transformation laitière et de ses produits dérivés tels que le cuir, le fromage, le beurre et une usine de tannerie pour arrêter les importations de cuir, afin de promouvoir le Made in Sénégal, une fois à l’hémicycle.

Donc , il faudrait dénoncer dans tous les médiats, notamment dans notre temps d’enthène à la RTS ces manœuvres dangereuses de déstabilisation de notre pays !

Ibrahima SENE PIT-SENEGAL

Le 28 juillet 2022 à Dakar