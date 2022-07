Serigne Mbacké Ndiaye : « Benno est sûr de se retrouver avec une majorité qui tourne autour de 130 députés »

Mes chers compatriotes,

A 72 heures du rendez-vous historique que constituent les élections législatives du 31 Juillet 2022, nous nous faisons le devoir de nous adresser à nos concitoyens pour d’une part, vous faire le bilan de la campagne électorale qui s’achève et d’autre part nous projeter vers l’avenir car c’est le plus important. Mais avant d’en arriver là, Permettez-moi de rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense qui, par leur professionnalisme, leur compétence et leur engagement patriotique nous ont permis d’être là aujourd’hui. En effet, il y a de cela quelques semaines un complot visant à déstabiliser notre pays a été déjoué et les présumés auteurs arrêtés et mis en prison. En de pareilles circonstances le sens des responsabilités et le patriotisme doivent nous amener, quelque soit notre appartenance politique, à soutenir et à nous solidariser avec ceux-là qui, de jour comme de nuit, veillent sur notre sécurité et sur l’intégrité territoriale. C’est le lieu de condamner et de dénoncer énergiquement les déclarations de certains de nos compatriotes se disant membres de la société civile qui ont très tôt réfuté cette thèse et tenté de trainer dans la boue nos forces de sécurité et de défense mais également notre justice.

Nous remercions également tous les responsables de la CLP qui, conformément à la résolution de notre deuxième congrès tenu le 9 Avril 2022 à SORANO, ont tu leurs ambitions pourtant légitimes et battu campagne selon la stratégie que nous avions définie. C’est d’ailleurs l’occasion de saluer les cibles que nous avions identifiées, qui sont des leaders d’opinion sans être, pour la plupart, dans les partis politiques. Je ne les citerai pas nommément mais ces leaders et sages se reconnaîtront quand j’aurai parlé de Ziguinchor, de Bignona, de Touba Mbacké et de la banlieue de Dakar. J’en profite pour saluer les frères Mayoro FAYE de Saint-Louis et Ousseynou GOUMBALA de Kaolack, tous d’éminents responsables du PDS qui ont rejoint la mouvance présidentielle contribuant ainsi au renforcement de la grande famille libérale.

Je ne saurais terminer ces remerciements sans délivrer une mention spéciale à Madame Amina TOURE dite Mimi qui a dirigé d’une main de maître notre campagne électorale qu’elle a su animer avec enthousiasme mais avec rigueur et un discours d’une clarté remarquable.

En ce qui concerne la campagne électorale elle-même, elle a permis aux observateurs et aux sénégalais les moins avertis que nous avons une certaine opposition qui fait dans l’amalgame, dans l’amateurisme et dans le manque d’expérience qui traduisent un manque total de connaissance du Sénégal et du sénégalais.

Cette campagne nous a permis de constater une vaste escroquerie politique montée par cette même opposition. Comment peut-on parler d’une assemblée de rupture et de transparence si on demande aux sénégalais de voter pour des candidats qu’ils ne connaissent pas ? Tout le monde constate qu’à la place des candidats de la liste nationale de Yewwi, se sont des leaders non candidats qui ont occupé le devant de la scène. C’est également le cas du côté de Wallu Sénégal qui a investi comme tête de liste le Président Abdoulaye WADE, sachant parfaitement bien qu’il ne viendrait pas battre campagne et que même élu, il ne siègerait pas à l’Assemblée. Je pense humblement que cet Homme qui est un monument, un patrimoine pour toute l’Afrique ne doit pas être mêlé à ce genre de combat. Quant au fond du discours de cette opposition qui semble ignorer le rôle du député, il l’a axé sur les points suivants : Troisième mandat du

Président Macky SALL ; Légalisation de l’homosexualité au Sénégal et la Cohabitation. En ce qui concerne le troisième mandat tant agité, il est la preuve la plus éclatante que le Président Macky SALL a un bilan largement positif qui fait de lui un homme de plus en plus populaire. En conséquence, cet homme qui a fini de transformer le visage du Sénégal, a toutes les chances de battre cette opposition quelque soit le mode d’élection. Cette opposition donne donc la preuve de son échec par rapport à sa tentative de discréditer le gouvernement et de diaboliser le Président Macky SALL aux yeux des sénégalais.

S’agissant la légalisation de l’homosexualité au Sénégal, l’opposition est aidée par l’organisation appelée And Samm Djiko Yi mais tous oublient ou semblent oublier qu’en plus des dispositions pertinentes contenues dans notre code pénal, le Président de la République a fourni au Président OBAMA des Etats-Unis et au Premier Ministre canadien Monsieur TRUDEAU, les réponses qu’il fallait. Mieux, à l’occasion d’une réunion tenue par l’Organisation Mondiale de la Santé, le Sénégal a publiquement et officiellement refusé de signer un document allant dans ce sens. En la circonstance, je m’attendais à ce que And Samm Djiko Yo félicite publiquement le Président de la République mais rien de tout cela. Pour toutes ces raisons, je voudrais dire à l’Association And Samm Djiko Yi que si leur mission était de promouvoir l’homosexualité au Sénégal, ils l’ont réussie. Si c’était une stratégie pour mettre le Président Macky SALL en mal avec les Chefs religieux et les sénégalais de manière générale, ils ont échoué. L’un dans l’autre, ils doivent des excuses publiques aux sénégalais. C’est en effet à cause de ce débat malsain qu’ils ont installé dans ce pays depuis deux ans que certains comme moi ont pu découvrir par exemple les couleurs des LGBT. C’est à cause de ce débat malsain qu’ils ont instauré dans ce pays depuis deux ans que certains sénégalais, jeunes en particulier, osent de plus en plus afficher leur appartenance à cette tendance. Donc, ils nous doivent des excuses publiques. Concernant leur cheval de bataille que constitue la cohabitation, il fait sourire tous les hommes politiques avertis. L’opposition en fait un slogan pour mobiliser des électeurs mais elle est consciente qu’elle ne réunie pas les conditions nécessaires et suffisantes pour battre la liste de Benno Bokk Yakaar. En dehors de quelques départements comme celui de Dakar par exemple, Benno Bokk Yakaar est sûr de tout gagner et de se retrouver avec une majorité qui tourne autour de 130 Députés. C’est la raison pour laquelle, je ne me mettrai pas à disserter sur une cohabitation éventuelle mais je vais plutôt demander à la prochaine Assemblée Nationale de prendre en charge trois questions qui sont pour moi essentielles.

Il faudrait d’abord ramener plus de sérénité dans le champ politique et rendre nos rapports plus civilisés, plus cordiaux et plus humains. Ceci devait amener l’Assemblée à voter une loi d’amnistie qui permettrait à Khalifa SALL et à Karim WADE entre autres de recouvrer tous leurs droits leur permettant de participer à des élections. Le Sénégal est à la croisée des chemins avec l’exploitation prochaine de nos ressources pétrolières et gazières. Nous avons besoin de toutes nos compétences, de tous nos fils pour léguer aux générations futures un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité.

Il faudrait en suite que la prochaine Assemblée Nationale travaille à organiser toutes les élections la même année comme se fut le cas dans le passé. Un pays ne vit pas de campagnes électorales. Si toutes les élections s’organisent dans la même année, nous aurons quatre ans consacrés essentiellement au développement économique, social et culturel du pays.

En fin, la prochaine assemblée devra trouver en accord parfait avec l’exécutif les moyens de donner aux sénégalais d’origine guinéenne dont les parents et souvent mêmes les grands parents sont nés au Sénégal, la nationalité sénégalaise. En vérité, ce que nous leur refusons jusqu’à présent c’est ce que nous, nous réclamons aux occidentaux et à la France particulièrement. Ce serait la même chose pour les gambiens, les maliens et les guinéens de Bissau qui remplissent les mêmes critères. Mais au-delà de cet aspect et de ces décisions conjoncturelles, il faudrait tendre vers un gouvernement sous-régional composé de ces cinq pays unis par l’histoire, la géographie, la culture souvent même la religion. De ce point de vue, les Etats-Unis nous ont donné une belle leçon.

Merci de votre attention.