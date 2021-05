Ibrahima Sène (PIT) : « Le problème palestinien est politique et non islamique »

Le problème palestinien est un problème politique et non islamique…Par Ibrahima Sène

Dans notre pays, si les forces républicaines et démocratiques, à gauche notamment n’organisent pas la solidarité du peuple sénégalais avec le peuple meurtri de Palestine, , les organisations islamistes vont transformer la guerre que mène Israël contre le peuple de Palestine, en une guerre entre » Juifs et Musulmans »!

Depuis lors, les sionistes ont renforcé leur emprise sur l’Etat d’Israël, en exploitant le projet de destruction de l’Etat d’Israël explicitement déclaré par de forces islamistes radicales au sein de la résistance palestinienne.

Le peuple d’Israël a droit de disposer d’un Etat souverain au même titre que le peuple de Palestine.

Le problème c’est que les forces sionistes lui veulent cet Etat sur la destruction du peuple palestinien.

C’est cela qui est inadmissible.

Les Sionistes ont toujours trouvé prétexte pour mener leur colonisation destructive du peuple palestinien, dans l’existence du projet attribue aux arabes à l’Iran, et à la Turquie, de détruire l’Etat d’Israël.

Aujourd’hui, c’est cette confrontation entre sionistes et islamistes radicaux, qui a permis à l’Etat d’Israël de cultiver le sentiment de culpabilité de l’Europe, l’Allemagne et la France notamment pour leur passé Nazi, pour obtenir leur soutien à côté des Etats Unis et de la Grande Bretagne qui sont à l’origine de la création de l’Etat d’Israël en terres palestiniennes.