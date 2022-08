Ibrahima Sène : « Qui traite ses Etudiants mieux que le Sénégal sous le Président Macky Sall ? »

Ce n’est assurément pas Les Etats Unis, o* les Etudiants s’endettent pour pouvoir étudier d’où la situation actuelle de leur endettement.

Dans ce pays, où les universités peuvent faire payer de 10 000 à 70 000 dollars l’année. Au total, quelque 45 millions d’emprunteurs dans le pays doivent collectivement 1 600 milliards de dollars, d’après la Maison Blanche.

Alors qu’au Sénégal, sous Macky Sall, c’est l’Etat qui continue à payer aux Etudiants des bourses pour leur permettre d’accéder à toutes les Universités publiques du pays, et même dans les meilleurs Universités dans le monde. Malgré la crise économique, il n’a pas hésité à augmenter substantiellement le niveau des bourses et des aides aux Etudiants !

Alors que Biden, à la tête de la première Economie du monde en est incapable, du fait de la nature capitaliste de son mode de production financiarisé!

Ce mode a non seulement endetté les petites et moyennes entreprises les salariés pour se nourrir, se loger et s’équiper, mais n’a pas épargner les Etudiants des couches moyennes et populaires qui aspirent faire des Etudes supérieures malgré leurs aptitudes !

Durant la Covid- 19, il a dû accorder un moratoire au remboursement, tout en soulignant, dans le cadre sa décision de réduire l’endettement des Etudiants que le moratoire sur le remboursement des emprunts étudiants, instauré pendant la pandémie de Covid, s’achèverait à la fin de l’année et qu’il faudra donc par la suite, déduction faite des aides annoncées mercredi, reprendre les remboursements.

Ibrahima Sène