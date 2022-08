Les reporters invités à dénoncer les « faux journalistes »

La cérémonie de remise des Cartes nationales de presse a marqué le premier pas vers l’assainissement de l’écosystème médiatique sénégalais. Au cours de cette rencontre, tenue avant-hier, 696 cartes ont été distribuées sur les 1522 demandes enregistrées et 98 autres sont en cours d’examinassions. Le Cored a invité les reporters à dénoncer les «faux journalistes» une fois sur le terrain.

Autre bémol soulevé au cours de cette rencontre, les intrus de la presse, caricaturés dans le milieu comme de la « racaille ». Sur ce sujet, Mamadou Thior, à la tête du Conseil pour l’observatoire des règles d’éthiques et de déontologie (Cored) s’est voulu intransigeant. « Nous sommes dans une phase d’assainissement. Et qui dit assainissement dit qu’il y aura forcément beaucoup de mécontents. Surtout les reporters qui vont sur le terrain, s’ils voient quelqu’un qui se dit journaliste et qui ne l’est pas, n’hésitez pas à le dénoncer. Et, à notre niveau, nous allons prendre les mesures qu’il faut », a-t-il menacé dans les colonnes de Bes Bi.