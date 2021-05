Ibrahima Sow rend hommage au Général Birame Diop

Hommage au Général Birame Diop…par Ibrahima Sow

Il peut paraître étonnant qu’un civil, n’ayant jamais effectué de service militaire, vante les mérites d’un Officier supérieur de l’armée et qui plus est un ex CEMGA. Mais ayant servi en tant qu’enseignant en zone sud, où j’ai eu l’immense bonheur de côtoyer nos Jambars et de les voir à l’œuvre jusque dans les « Positions avancées », je me suis fait l’idée presque dogmatique que nous avons la meilleure Armée au monde.

Sous la pluie, dans des zones minées et infestées de serpents, et devant un ennemi que même la mort redoute, le devoir de servir la Patrie n’a jamais fait défaut à notre Armée. La disponibilité constante de nos Jambars à préserver la paix dans le pays et la restaurer dans d’autres à travers les Opex (Opérations extérieures), renforcent le culte que je voue à notre Armée et le respect que je témoigne à tous les militaires : des hommes du rang, aux officiers supérieurs.

Voilà pourquoi je reste sensible à toutes les actions de la Hiérarchie militaire qui tendent vers l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats.

Je me permets, sous ce rapport, de magnifier le Commandement exceptionnel du valeureux de Corps Aérien Birame Diop, et toutes les actions d’envergures qu’il a accomplies pour le rayonnement de notre Armée et la revalorisation du statuts de nos Jambars.

Militaire valeureux, soldat dans l’âme, le Gl Birame Diop est un véritable enfant des armées qui est en train de consacrer toute sa vie à servir sa patrie avec dévouement. Il est de la race des hommes qui ne consacrent pas leur vie à rechercher bonheur ou plaisir, mais de celle qui portent sur leurs épaules les espoirs de tout peuple, et avec zèle et droiture, s’acquittent de la divine mission de le servir parfois aux prix de mille sacrifices.

Vertu, honnête, abnégation ont toujours rythmé le Commandement de cet Officier de valeur, qui a ravivé la flamme d’amour de nos Jambars pour la Patrie.

On peut faire un délire de milliers de pages pour énumérer toutes les réalisations de l’ex CEMGA. Mais on en citera quelques-unes qui, à coup sûr, forceront à reconnaitre son engagement inébranlable au service de nos armées.

Il a renouvelé le parc automobiles de l’Armée en dotant tous les bataillons, de véhicules de transport de troupes de dernière génération. Il a récupéré le foncier de l’Armée qui était qui était parfois à la merci de politiciens et de promoteurs immobiliers véreux. D’ailleurs, après le transfert du Premier bataillon d’infanterie aux Mamelles, le site du Camp Leclerc qui abritait ce même bataillon, a été morcelé et sur le point d’être bradé. Mais dès que la nomination du Général comme CEMGA a pris effet, son premier soin fut de récupérer la totalité du foncier pour y ériger une Académie militaire en cours de construction et qui sera à l’image de celles de Koulikoro, de Bouaké, de Meknes.

Même le foncier du Camp Thiaroye qui abrite le prestigieux Bataillon des Parachutistes, avait presque été « confisqué » par de riches commerçants du marché de Thiaroye. Mais l’excellent chef de bataillon actuel des Parachutistes, avec le soutien du Général Birame Diop, a reconquis tout le foncier en procédant à une nouvelle délimitation du Camp Thiaroye en y aménageant des espaces verts et en y construisant un stade et de nouveaux logements pour les vaillants Paras.

L’année dernière, pour les préparatifs de la fête de Tabaski, chaque militaire a gracieusement reçu la somme de 25000f du Commandement afin de mieux faire face aux dépenses qu’entraine cette fête.

On pourrait remplir des pages et des pages pour dire tout le bien qu’il fait pour le prestige de l’Armée sénégalaise.

On n’en attend pas moins d’un CEMGA. Et de telles prouesses ne s’accomplissent que lorsque la démarche militaire n’est pas tout le temps subordonnée aux humeurs parfois malsaines des politiciens. Mais toutes les actions du Général ont été motivées par le seul désir de servir la Patrie et de s’acquitter, avec une grande générosité d’âme, d’une mission sacerdotale.

Son nom sera à tout jamais gravé sur le grand cadran de l’histoire de notre prestigieuse Armée. Cadran sur lequel figurent les noms de dignes Généraux comme Lamine Cissé, Babacar Gaye, et tant d’autres Officiers qui vivent ou ont vécu pour faire vivre l’Armée et la servir avec passion.

Soyez assuré, Général de Corps Aérien Birame Diop, du respect et de la reconnaissance éternelle de la Patrie.

Ibrahima Sow, professeur de philosophie au lycée de Tivaouane Peulh.

C’est au moment où je couche ces lignes, que j’apprends sa nomination comme Conseiller militaire à l’Onu.