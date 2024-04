Idrissa Seck isolé…Ses souteneurs lui tournent le dos

Candidat lors du dernier scrutin présidentiel, Idrissa Seck continue de subir les conséquences de sa défaite. En effet, après son directeur de campagne, le coordonnateur de la plateforme «Idy Président 2024» vient de quitter le navire. Pire, Souleymane Ciss a décidé de dissoudre ladite plateforme et c’est lui-même qui en a fait la révélation dans une déclaration rendue publique. «Nous annonçons la dissolution de la Plateforme Idy Président 2024 qui, pour nous, n’a plus sa raison d’être. Toutefois, notre engagement politique reste intact et nous poursuivons notre lutte effrénée en tant que sentinelle de la démocratie, de la justice et du développement, en quête d’un Sénégal meilleur pour tous ses citoyens», lit-on dans le document.

D’ailleurs, il invite le chef de l’Etat à engager, dans les plus brefs délais, des réformes dans le secteur de la justice. «Nous exhortons le président de la République, monsieur Bassirou Diomaye Faye, à placer la réforme judiciaire comme priorité absolue. Bien que des défis économiques et sociaux soient une réalité, il n’en demeure pas moins que la justice reste le pilier fondamental de toute société démocratique. Sans un système judiciaire fort et équitable, sans le sentiment d’égalité de tous, particulièrement du faible vis-à-vis du fort, devant la loi, les efforts consentis dans d’autres secteurs seront compromis et la perspective de la réconciliation nationale deviendra illusoire», a-t-il dit.