Idy a marabouté Macky…Il le mord et souffle sur la plaie

Macky Sall ne peut rien faire face à un de ses alliés qui martèle à longueur de journée qu’il ne doit pas être candidat en 2024. Et face à cet allié arrogant et imbu de sa personne, Macky est incapable d’agir…comme s’il a été hypnotisé. Macky a-t-il été transformé en ce lion qui dort et qui ne se réveille pas même devant les propos séditieux d’un de ses alliés ? L’entourage politique du Président est inquiet et ses proches se demandent ce qui arrive au Président Macky Sall. Selon une source interne, au Palais, les conseillers, les directeurs et les ministres sont horrifiés par les propos de Idy et le manque de réaction de leur patron…

Macky Sall n’a pas hésité un seul instant à virer Moussa Diop l’ex DG de Dakar Dem Dikk et Sory Kaba le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur qui s’était prononcé sur le 3ème mandat. Il n’a pas hésité à se séparer de Moustapha Diakhaté, son ancien Chef de cabinet qui lui aussi s’était prononcé sur la question. Aujourd’hui, le Président de la République reste impassible aux propos de Idrissa Seck Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur le troisième mandat. Idrissa Seck est exigeant et même agressif sur l’impossibilité du Président actuel d’effectuer un troisième mandat.

Et ce qui surprend, c’est le manque de réaction de Macky face à l’arrogance de Idrissa Seck. Certains pensent que Idy tient Macky mystiquement. Macky marabouté par son Président du CESE. Toute cette rumeur n’arrange que le leader du Rewmi. Il se donne le beau rôle de médiateur et inflige à Macky, l’image d’un Président aux abois. Idrissa Seck agit à sa guise, et Macky le laisse faire.

Tout se passe comme si Idrissa Seck passe son temps à narguer le chef de l’Etat. Il a fait limoger Yankhoba Diattara de son poste de premier vice-Président de Rewmi parce que tout simplement ce dernier avait dit que Macky Sall pouvait juridiquement aspirer à un troisième mandat. Idrissa Seck qui ne veut pas entendre parler d’un troisième mandat du Président de la République Macky Sall, pendant ce temps, prend son aise et conduit une délégation de femmes de son parti auprès ce dernier qui leur offre 50 millions FCFA.

Une largesse du Président de la République auprès d’un allié qui manifeste des signes qu’il prépare leur rupture. D’aucuns trouvent ce geste du Chef de l’Etat, envers les femmes de Rewmi, inexplicable. D’autant que ces femmes pourront toujours s’en servir pour financer leurs activités de mobilisation en vue d’un soutien à Idrissa Seck, s’il décide à présenter sa candidature. Dans les rangs de la mouvance présidentielle, toutes sortes de bruits circulent.

Macky Sall accorde trop de faveurs à Idrissa Seck qui s’apprête à le « trahir », et qui ne rate jamais l’occasion pour lui rappeler qu’il ne peut pas présenter en 2024. D’ailleurs Idrissa Seck s’est fait fort en rappelant récemment que c’était la dévolution monarchique du pouvoir et le troisième mandat qui avait été la cause de sa rupture avec Me Abdoulaye Wade. Idrissa Seck va tourner le dos à Macky Sall.

Pour le moment, Idrissa Seck reste à son poste de Président du CESE, profite de sa position et de son rang et est en train de se faire une santé financière en vue de constituer un trésor de guerre pour sa prochaine campagne en 2024. Dire que c’est le président de la République lui-même qui est en train de nourrir la main de celui qui n’attend que le bon moment pour le trahir. Et, il ne pourrait dire qu’il n’avait pas vu venir la morsure mortelle du serpent qu’il nourri pendant 3 ans.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn