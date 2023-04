La machine Pastef en panne…Macky fonce tête baissée vers 2024

Sonko somnole…Macky accélère la cadence pour 2024

Rome ne s’est pas fait en un seul jour. Ousmane Sonko devrait méditer sur cette citation. Le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se voit déjà dans les habits d’un chef d’Etat. Sonko est tellement confiant qu’il laisse le terrain politique à la machine politique Benno Bokk Yakaar et aux autres candidats de l’opposition. Un excès de confiance qui risque de lui être fatal. Pendant qu’il dort, le Président Macky Sall et ses partisans sont prêts à arracher un troisième mandat.

La nouvelle stratégie adoptée par Ousmane Sonko peut-elle battre Macky Sall ? C’est la question que se posent beaucoup de sénégalais. Naguère bruyant et très virulent envers le régime de Macky Sall, le leader de Pastef s’est muré dans un silence de cimetière. Depuis qu’il a été condamné dans l’affaire Prodac, le maire de Ziguinchor est devenu aphone. Une position qui ne rassure pas. De nombreux Patriotes ont peur que leur leader ne prête le flanc.

Pastef n’a posé aucun acte allant dans le sens de faire face au projet de troisième candidature de Macky Sall. Depuis leur révolution avortée au mois de mars 2023, c’est silence radio. Le parti, qui base toute sa stratégie sur le chaos, semble être à court d’idées. Traqués par le pouvoir, beaucoup de leaders au sein du parti ont disparu des radars. Sonko se retrouve seul face à la déferlante des républicains. Une situation qui donne un air de victoire à la mouvance présidentielle.

A part la vaste campagne de sensibilisation pour inciter les jeunes à aller s’inscrire sur les listes électorales. Et la vente de bracelets, Pastef ne pose aucun acte tendant à faire gagner Sonko en 2024. Politiquement, ce parti a atteint ses limites. La preuve, tous les derniers appels à manifester des Patriotes sont des échecs. Sonko n’a toujours pas réussi à précipiter le départ de Macky Sall par la rue. Alors, le maire de Ziguinchor préfère adopter la stratégie du silence. Ce qui place l’opposition dans la tourmente. Pastef est la pierre motrice de l’opposition. Si Sonko ne bouge pas, l’opposition reste immobile.

Pendant ce temps, Macky et les siens multiplient les actions tendant à faire valider leur troisième candidature tant contestée. Avec le Ramadan, le Président a envoyé ses hommes au front. Les leaders de Benno sont devenus, soudainement, des bienfaiteurs. Chacun se transforme en donneur. Une opération purement politique. Ils profitent de la précarité des sénégalais pour leur vendre un projet moralement impossible. D’ailleurs, Benno devrait avoir honte de profiter de la misère de la population.

De l’autre côté, les juristes de Macky sont en train de tout faire pour valider juridiquement le troisième mandat. Et faut dire qu’ils font bien leur travail. A les entendre parler, on est convaincu que le chef de l’Etat peut faire un autre mandat en 2024. Pourtant la Constitution dit clairement que « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ». Un principe sur lequel l’actuel locataire du Palais était d’accord. Mais avec le temps, il a changé de discours et compte se maintenir au pouvoir.

Ce qui a poussé les ministres, conseillers et DG à descendre sur le terrain pour défendre le chef. Depuis que Sonko est devenu aphone, ce sont les leaders de Benno qui occupent le terrain. Ils font le tour des médias pour prêcher la parole du commandant en chef. Un projet bien mûri avec le verdict dans l’affaire Prodac. Les leaders de Benno continuent de faire croire que Macky peut prétendre faire un autre mandat alors qu’il avait clairement fait savoir qu’il est à son second et dernier mandat.

Si Ousmane Sonko continue de dormir, Macky Sall va mettre en exécution son plan. Malheureusement avec les procédures judiciaires en son encontre, l’adversaire principal du chef de l’Etat aura du mal à occuper sa place de leader de l’opposition. Ce qui laisse la porte grande ouverte au Président. Mais le locataire du Palais verra des sénégalais déterminés se dresser devant lui et son troisième mandat. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour la stabilité du pays !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru