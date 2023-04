Présidentielle 2024 : Le RENFORDS se lance dans la course

Suite à des échanges, des consultations et des négociations entamées depuis le mois de janvier 2023, un nombre considérable d’associations et d’organisations professionnelles, de mouvements citoyens et de personnalités de la société civile est parvenu, ce samedi 08 Avril 2023, à la suite d’une assemblée générale, à la décision de mettre en place la coalition du Réseau National des Forces Démocratiques du Sénégal (RENFORDS) dans le but de participer aux élections présidentielles de Février 2024.

L’assemblée générale a élu un Conseil d’orientation politique et stratégique qui, en son sein, a élu et adopté un bureau dont Mr. Pierre Hamet BA est le Président. Il est assisté par un coordonnateur Nationale, 12 secrétaires nationaux et 14 coordonnateurs régionaux.

RENFORDS est ouvert à tous les sénégalais sans distinction de race, de sexe ou de religion et sans autres limitations que celles relevant de la loi, dans le respect des convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard des races, ethnies, religions, sectes ou un quelconque segment de la société sénégalaise. La coalition entend coopérer étroitement avec tout syndicat, association, mouvement citoyen et/ou toute confédération syndicale dont l’orientation sera en harmonie avec les options et les approches de développement du Sénégal que le réseau aura définies et adoptées comme projet politique.

Le Secrétaire National aux Relations

Publiques et à la Communication

GALLO THIAM