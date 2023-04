Tensions entre pêcheurs : Macky prend des mesures

La violences notées ces derniers temps entre pêcheurs Kayar, Mboro et Guet Ndar ont été signalés ce mercredi en Conseil des ministres. Le président Macky Sall a pris des mesures allant dans le sens d’apaiser les tensions.

Le Chef de l’Etat a ainsi demandé la gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans le sous-secteur de la pêche artisanale : en indiquant au Gouvernement l’urgence d’une évaluation rapide et inclusive de l’application du Code de la Pêche, mais également de la fonctionnalité des comités et cadres locaux de concertation relatifs à la Pêche artisanale, au constat de la récurrence des différends impliquant des pêcheurs et populations ressortissants de Kayar, Mboro et Guet Ndar.

Dans ce contexte, le Chef de l’Etat a aussi demandé au Premier Ministre et au Ministre des Pêches et de l’Economie maritime de poursuivre les efforts de sensibilisation des acteurs impliqués, en vue : (i) de déployer la solidarité nationale auprès des blessés et des sinistrés signalés ; (ii) d’asseoir durablement la coexistence pacifique des acteurs de la Pêche artisanale, dans le respect scrupuleux de l’Etat de droit et du Code la Pêche, rapporte Senego.