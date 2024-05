Macky poursuit son plan odieux…il veut «liquider» Amadou Ba

Entre Macky Sall et Amadou Ba, les relations ne sont plus au beau fixe. Après l’élection présidentielle, les deux alliés semblent avoir pris leur distance. Une situation qui s’explique aisément. L’ancien président de la République a tout fait pour que son candidat ne gagne pas l’élection du 25 mars 2024. Tout le monde a vu le sort que Benno Bokk Yakaar a réservé à l’ancien premier ministre. Et une chose est sûre, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye n’en a pas encore fini avec son poulain. Il est en train de tout faire pour en finir avec le candidat malheureux.

Comment Amadou Ba a fait pour perdre à l’élection présidentielle ? Cette question, beaucoup de sénégalais se la posent. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar était favori dans les sondages. Tout portait à croire qu’il allait passer dès le premier tour. Malheureusement, c’est Bassirou Diomaye Faye qui sera le successeur de Macky Sall. Une défaite que ses soutiens et les analystes politiques n’arrivent toujours pas à expliquer. Pour comprendre cette débandade, il faut aller au sein de l’ancienne coalition au pouvoir.

Au sein de Benno, nombreux sont les leaders qui ont joué contre leur candidat. Un directeur général de Macky Sall a clairement déclaré qu’il ne soutiendrait pas Amadou Ba. Une ancienne ministre, devenue actuellement simple maire, est même allée jusqu’à lancer des piques à l’ancien premier ministre en plein conseil des ministres. Rien de cela ne pouvait affecter les résultats de Amadou Ba s’il avait eu un véritable soutien de Macky Sall. Malheureusement, ce dernier lui a complètement tourné le dos. Macky a choisi son champion pour ensuite l’abandonner en pleine bataille.

Pire, Macky Sall a donné plus de moyens aux adversaires de son «champion». Il a amnistié Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en pleine campagne. Ainsi, les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont pu faire une campagne sans faute. Voilà comment Macky a renversé les tendances. Le jour du vote, ce n’était plus qu’une formalité pour le tandem. Ils ont aisément gagné face à un Amadou Ba esseulé. Et trahi par l’ancien président.

Loin de s’en arrêter là, Macky Sall veut isoler davantage Amadou Ba aujourd’hui encore. Le «coursier» de Macron veut mettre à mort politiquement son ancien poulain. Depuis l’étranger, il est en train d’administrer son parti à distance. Il le fait sans Amadou Ba. Il a envoyé une délégation pour le représenter au Daaka de Médina Gounass. Une délégation composée de ses hommes de «confiance» sans son ancien premier ministre et candidat. En mission pour le Paris pact for peace and planet (4P), Macky n’a pas rompu le contact avec son parti. Mais avec Amadou Ba, le courant ne passe plus.

Il semble toujours tenir à son autorité de chef de parti. Il contrôle l’APR alors que Amadou Ba est le chef légitime de l’opposition. Macky parle avec ses hommes au téléphone tout en contournant le véritable opposant. La preuve, il a appelé ses militants de Kaffrine pour leur demander de travailler dans l’unité et diagnostiquer leur défaite lors de la dernière présidentielle. Il leur a également demandé d’aller à la rencontre des populations pour vulgariser son bilan élogieux partout dans le pays. Un rôle qui revient au candidat malheureux de Benno

Macky Sall agit d’une manière très inélégante envers Amadou Ba. Le moment est venu de le laisser voler de ses propres ailes. Amadou Ba est le candidat légitime de l’APR et de Benno. Et Macky a choisi d’abandonner le Sénégal. Alors il devrait laisser son ancien candidat jouer pleinement son rôle d’opposant. Tous les partis sont en train de préparer les élections législatives. Si Macky continue de vouloir jouer au trouble-fête, il risque de noyer la carcasse de son parti. Car il n’y aucun leader de Benno, en dehors de Amadou Ba, qui peut faire face aux nouvelles autorités. L’élection présidentielle a permis à l’ancien PM de marquer son empreinte.

Si Amadou Ba veut survivre face au piège de Macky Sall, il devra s’affranchir. Il est temps pour l’ancien candidat de sortir de sa léthargie et de voler de ses propres ailes. Sinon il ne cessera d’essuyer des trahisons venant de son mentor. Macky veut avoir le beurre et l’argent du beurre. Jamais il ne laissera l’APR entre les mains d’un autre que lui. Alors Amadou Ba doit prendre toutes ses responsabilités pour…ne pas disparaître derrière Macky.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru