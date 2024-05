Cameroun : un bébé de 2 ans empoisonné par la petite amie de son père et…

La ville de Douala est secouée par deux tragédies liées à des actes d’empoisonnement, révélant ainsi une réalité sombre et troublante. Deux histoires poignantes de trahison, de jalousie et de violence ont ébranlé la communauté, suscitant l’indignation et la colère parmi les habitants.

La première affaire concerne la mort choquante de Tchuigoua Boris Marius, un petit garçon de seulement 2 ans. Ce drame a été déclenché par une série d’événements tragiques qui ont abouti à la perte irréparable d’une vie innocente. La principale suspecte, Eyong Mercy, a été identifiée et accusée d’avoir empoisonné le jeune Marius. Selon les récits déchirants de la mère du défunt, Ngomaya Isabelle, l’enfant était sous la garde de la petite amie de son père, Mercy, au moment du drame. Les circonstances détaillées par la mère soulèvent des questions troublantes sur les motivations derrière cet acte impardonnable.

Des témoignages supplémentaires évoquent le caractère jaloux et possessif de Mercy, suggérant que ses motivations pourraient être liées à des sentiments de jalousie et à un désir de contrôle. Alors que l’enquête se poursuit et que la présumée meurtrière est détenue, la communauté cherche des réponses et demande justice pour le petit Boris Marius.

Cependant, cette tragédie n’est malheureusement pas un cas isolé. Une autre histoire récente d’empoisonnement a émergé, rappelant les dangers omniprésents qui planent dans les foyers de Douala. L’histoire de Ngo Ebog Thérèse, une jeune femme victime de l’empoisonnement perpétré par sa propre amie, souligne les complexités des relations humaines et les conséquences dévastatrices de la trahison.

Le récit de Thérèse, qui s’effondre après avoir partagé un repas avec son amie, révèle la froideur et la brutalité de l’acte commis par Ndebi Yousseu Jenny Yeminah. Les détails macabres de cette affaire mettent en lumière la vulnérabilité des individus au sein de leur cercle le plus intime, alors que la confiance est trahie et que des vies sont détruites par des gestes impitoyables.

Ces deux affaires d’empoisonnement ont ravivé les préoccupations croissantes au sein de la communauté de Douala concernant la sécurité et la confiance dans les relations humaines. Alors que les familles pleurent la perte de leurs proches et que la justice cherche à faire la lumière sur ces tragédies, ces histoires servent de rappel poignant des sombres réalités auxquelles nous sommes confrontés dans notre société contemporaine.

Source CA