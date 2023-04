Les Karimistes : « Idy est un dealer, un menteur et un traître »

IDI I-DEAL IL-DEAL

Un savant disait je cite : « c’est de la confiance que naît la trahison. » Je m’en vois désolée de constater que M. Seck en est l’illustration parfaite.

« Mine Adam dél » li I-deal yeungeul arass amoufi ci dounya…

Mordre la main de celui qui te l’a tendu, un individu qui ose dénigrer celui qui t’a hissé vers le sommet, celui grâce à qui tu as gravis les échelons. Je me demande où va ce pays ?

Autrefois vous suscitiez respect, admiration de par votre engagement, votre charisme votre « amour » pour Me Wade.

Oui amour entre guillemets car je me pose la question à savoir quelle est donc votre conception de l’amour envers celui qui vous a bâti ? Vous étiez une référence pour le peuple sénégalais. Mais Hélas à vous entendre aujourd’hui sachez que vous ne l’êtes plus. Vous n’êtes plus cet homme digne et respectable, vous qui daignez retourner votre veste à la moindre occasion. Vous et vos semblables ont terni l’image de notre belle politique aux yeux du monde.

C’est vous qui portez le mieux le mot dealer au vrai sens du terme. Croyez-vous que nous ayons oublié le fameux protocole de Rebeuss ??? Qui était derrière ce deal ? Vous qui savez comment dealer, vos combines avec Macky Sall qui vous ont poussé à trahir Me Wade et tt ceux qui sont attachés à lui. Vous pensez être une référence peut-être ? Si on en revient à la définition de ce mot l’on voit bien que vous êtes loin d’en être un.

Vous qui avez trahi en plein campagne. N’aviez-vous pas que aucun décret ne vous élira ? Seul le peuple sénégalais pourra vous élire ? N’aviez-vous pas dit qu’à vos 65 ans vous prendriez votre retraite ? et j’en passe.

Je vois que vous maîtrisez le Coran mais vous semblez en ignorer l’éthique et la déontologie qu’on y enseigne.

Pour rappel le Prophète Mohammad PSL nous a bien parlé de ce qui définit un vrai hypocrite :

1- Quand on lui fait confiance, il trahit.

2- Chaque fois qu’il parle, il dit un mensonge.

3- Chaque fois qu’il s’engage dans un accord, il se montre déloyal.

3-Chaque fois qu’il se dispute, il se comporte de manière imprudente, mauvaise et insultante.

Désormais j’associe ta petite personne à de la contre-valeur, une model à ne surtout pas suivre, un danger public un article de bas prix nauséabonde et périmé. Vous écouter donne des effets indésirables qui pousse à la répulsion…

Ma déception étant grande, je m’en tiens là.

Babacar MBAYE MOUSKADE membre Comité Directeur PDS KARIMISTE Éternel

Président MOUSKADE MOUVEMENT DE SOUTIEN À KARIM WADE.