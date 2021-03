Idy salue la décision de Sonko et s’adresse aux Jeunes

Fidèles à l’esprit de l’appel récent à l’apaisement et à la décrispation du climat socio-politique, le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi se réjouissent du rétablissement de la quiétude dans notre pays.

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi renouvellent leurs condoléances aux familles des victimes et leur compassion aux blessés et impactés économiques.

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi renouvellent leurs félicitations aux forces de défense et de sécurité et expriment leur compassion aux blessés dans leurs rangs.

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi félicitent et remercient le Président de la République pour les mesures hardies prises en vue de soulager les familles touchées, mais également les blessés parmi les forces de sécurité et de défense.

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi saluent la sagesse du Président de la République qui s’est montré homme de paix, d’écoute, et d’actions concrètes en faveur de son peuple et en particulier de sa jeunesse. Que cette jeunesse sache qu’au quotidien, le Président de la République, de façon acharnée, recherche les moyens d’apaiser leur crainte d’un avenir incertain.

A nos jeunes qui n’ont pas agi comme de simples spectateurs et citoyens désarmés, mais qui, au contraire, ont réagi comme des acteurs de première ligne à toutes nos problématiques, nous avons réentendu leurs préoccupations.

Au-delà de la satisfaction de leurs besoins immédiats, il nous faudra repenser leur formation professionnelle et citoyenne, rendre les systèmes éducatifs plus résistants, plus ouverts et plus innovants.

A ces jeunes, nous leur demandons de mettre leur ingéniosité, leur créativité et leur ferveur au service de notre jeune Nation. Les difficultés et les souffrances d’aujourd’hui ne doivent pas occulter leur devoir de se préparer soigneusement à conduire dans un avenir très prochain les destinées d’un Sénégal pétrolier et gazier, d’un Sénégal émergent.

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi saluent la décision d’Ousmane Sonko de se soumettre à la justice et son « appel lancé à ses parents casamançais pour déposer les armes et collaborer avec les forces de sécurité et de défense afin de leur indiquer les endroits où se trouvent les mines à enlever ». Ainsi que l’hommage appuyé qu’il a rendu aux forces de sécurité et de défense.

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi remercient les autorités religieuses ainsi que la société civile, et réaffirment leur attachement à la paix et à la stabilité, pour que vivent la République et l’intérêt supérieur de la Nation.

Fait à Dakar le 9 mars 2021

Le porte-parole

Daouda BA