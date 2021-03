La démocratie sénégalaise à l’épreuve de ses contradictions

Depuis quelques jours le Sénégal est secoué par des manifestations tous azimut qui ont occasionné beaucoup dégâts matériels symboliques et surtout en pertes de vie humaine, mais heureusement qu’une lueur d’espoir s’est dessinée sur les décombres pour un retour au calme avec la sortie du leader de Pastef M.Ousmane Sonko et du Président de la République M. Macky Sall qui ont appelé à la retenue et au calme.Un discours d’apaisement qui a d’ailleurs été émis au plus fort de la crise par le clairvoyant homme d’État M. Thierno Alassane Sall qui a sonné l’alerte au moment opportun pour éviter à notre cher pays le pire ou même le chaos.Pendant ce temps beaucoup d’opposants en mal de visibilité politique, proferaient des discours irresponsables ,de va t’en guerre, allant jusqu’à prôner la destitution d’un président en exercice. Un fait inédit et grave pour la démocratie du Sénégal.Des gens qui semblent ne pas mesurer les réelles conséquences de ces déclarations qui auraient pu ternir à jamais l’image de notre pays comme vitrine de la démocratie au niveau de la sous région et aussi l’instabilité institutionnelle qui en serait son corollaire immédiat. Seules,de rares personnalités de l’opposition comme M. Thierno Alassane Sall ont eu à prendre des positions lucides, courageuses et responsables face à cette situation incertaine grosse de tous les dangers et à rebondissements multiples .Par contre, certains hommes politiques par des calculs politiciens sont allés même jusqu’à exiger le départ du président soit par démission soit par voie insurrectionnelle comme cela passe depuis quelques temps dans certains pays alors qu’une telle perspective pourrait saper dangereusement les acquis démocratiques et les fondements de la République. Une vision stratégique et lucide de la réalité politique, et une analyse, intelligente des éléments constitutifs à la conjoncture ont permis à des leaders comme TAS d’indiquer à l’avance que la voie de la paix dans la justice serait un dénouement qui déboucherait sur cette situation qui est en quelques sortes un moindre mal. Ainsi, les enseignements qu’on doit tirer de ces événements,c’est que

les discours populistes , démagogiques et de facilité que d’aucuns ont tendance à laisser prospérer dans ces périodes de tension et de crise doivent être évités pour épargner à notre pays un basculement dans l’anarchie et dans l’impasse.Autrement dit, nous attendons de la classe politique un discours plus lucide , plus responsable et axé sur la justice, la paix, la liberté et les intérêts généraux.Mais, si on est aveuglé par des calculs politiciens mesquins parcequ’obnubilés par par un calendrier caché et des intérêts crypto personnels,on ne peut que s’adonner à cet exercice dangereux.

L’autre enseignement majeur,c’est que cette crise constitue un signal fort pour le Président Macky Sall et son gouvernement qui doivent lire et décrypter le message de la jeunesse comme un rappel cinglant sur leurs obligations en termes de prise en charge des préoccupations des populations durement affectées et éprouvées par les crises économique et sanitaire qui ont ôté aux populations jeunes tout espoir d’un lendemain meilleur. Le Sénégal toujours étiquetté comme terre d’hospitalité et de paix a prouvé qu’il est aussi capable du pire, s’il est acculé et poussé à bout. Nos hommes politiques sont certes une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise en termes d’idées, de dénonciation de la mal gouvernance et de cristallisation de certaines frustrations populaires mais il gagnerait aussi à faire preuve de plus de responsabilités ,de respect envers institutions de la République, de réserve et de pondération dans le discours et surtout de maturité politique en essayant de se départir de son attitude manichéenne à l’égard des acteurs politiques qui sont tous d’égale dignité au regard de la loi, entre autres démarches et attitudes qui forgent la carrure d’un homme d’État. Car au fond ,le Sénégal a besoin de toutes ses compétences de quelque bord qu’elles se situent pour se construire et s’engager résolument dans la perspective du développement.

Que Dieu bénisse le Sénégal et le préserve des démons de la division et de ses ennemis !

Papa Malik Youm.