Il a 8 ans…il gagne 26 millions de dollars avec You Tube

Avec 26 millions de dollars, cet enfant de huit ans est le Youtubeur le mieux rémunéré au monde

Ryan Gaun compte 23 millions d’abonnés sur sa chaîne Ryan’s World. Pour la deuxième année consécutive, il est sur la plus haute marche des Youtubeurs qui ont généré le plus de revenus sur la plateforme.

Il a huit ans et il déballe des jouets. Ce jeune Américain de huit ans est le Youtubeur le mieux payé au monde. Selon Le Guardian, celui qui est connu sous le pseudo de Ryan Kaji ou tout simplement Ryan a remporté 26 millions de dollars cette année, quatre millions de plus qu’en 2018, trustant pour la deuxième année consécutive la première place de la liste des personnes à haut revenu de la plateforme. Cet Américain est l’un des enfants les plus suivis au monde depuis qu’il a créé sa chaîne YouTube. Il était alors à peine âgé de trois ans.

Sa chaîne YouTube, Ryan’s World, compte 23 millions d’abonnés alors que le petit garçon a désormais sa propre émission sur la chaîne pour enfants Nickelodeon. Il publie des vidéos très régulièrement dans lesquelles il teste des jouets ou nage dans sa piscine, armé d’un pistolet à eau pour expliquer comment se forment les tsunamis. Le jeune américain publie également régulièrement des vidéos avec ses parents ou ses sœurs. Il a ainsi construit un véritable empire sur la critique de jouets et sa vie de famille.

Cinq ans et millionnaire

Selon un classement du magazine Forbes, les dix plus gros Youtubeurs au monde ont récolté plus de 162 millions de dollars l’an dernier. Ryan Gaun n’est pas le seul enfant ni le plus jeune à figurer dans cette liste. La jeune russe, Anastasia Radzinsky, âgée de cinq ans, compte 42,5 millions d’abonnés à travers le monde et sa chaîne Nastya Vlog a été la 4e chaîne à enregistrer le plus de souscriptions en 2018, selon Business Insider.

Elle aurait ainsi remporté plus de 18 millions de dollars l’an dernier selon le magazine Forbes, soit la troisième performance mondiale. Elle est devancée par Dude Perfect, un groupe de cinq amis qui diffusent des vidéos de sport, qui a enregistré un revenu de 20 millions de dollars en 2019.