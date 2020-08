Comment Macky a créé le monstre politique…Alioune Sarr

Il n’est pas de l’APR mais il est devenu l’un des politiciens les plus puissants du Sénégal. Alioune Sarr, le ministre AFP (Alliance des Forces de progrès) du Gouvernement Macky Sall est devenu un monstre politique de par ses fonctions, les structures qu’il gère et surtout des moyens mis à sa disposition. Voici comment le ministre du Tourisme et des transports est devenu très puissant au point d’imposer sa loi à l’AFP et de se présenter comme le dauphin potentiel de Niasse…Et pourquoi pas de Benno Bokk Yakaar…

Parcours politique

Alioune Sarr est un politicien insignifiant en 1999 lors de l’Appel de Ngoundiane qui entérine la création de l’AFP… Devenu coordonnateur National de l’Alliance Nationale des Cadres de l’AFP en 2006, il fait partie des jeunes qui montent au sein du parti sous la houlette de Gakou, avec à ses côtés un certain Mbaye Dione qui est le pionnier de l’AFP dans le département de Thiès. Au départ de Gakou en 2013, Niasse qui veut marquer sa présence au sein de Benno avec des jeunes au bagage intellectuel impressionnant, a le choix entre le banquier Mbaye Dione et l’ingénieur Alioune Sarr. Il opte finalement pour ce dernier.

Montée en puissance

Gakou parti, Niasse propose Alioune Sarr. Macky le nomme ministre du commerce, de la consommation, du Secteur Informel et des PME. Ingénieur en Informatique de gestion et titulaire d’un MBA en Administration des entreprises, Alioune Sarr est dans son milieu professionnel. Et dès lors, il profite de son statut de ministre pour réorganiser sa base politique et devient un an plus tard maire de Notto Diobass dont il fut président du Conseil rural. Ministre et maire, ces deux postes le transforment en un animal politique puissant. Il recrute ses partisans dans sa mairie, monte des cellules de soutiens dans les services du ministère du commerce.

Le jeune Alioune Sarr est devenu un grand ministre politicien. Et en 2019, il devient ministre du tourisme et des transports aériens. Un ministère plus puissant que le ministre du commerce en termes de moyens. Alors Alioune Sarr voit grand. Ses amis politiciens du ministère du commerce le suivent au ministère du tourisme. Certains obtiennent des postes importants.

Le monstre est né

La pandémie de la covid-19 pousse le gouvernement à injecter des milliards dans les secteurs du tourisme. 77 milliards FCFA pour le Tourisme et les Transports aériens. Le seul gérant est Alioune Sarr. Il envoie 46 milliards dans les 14 régions du Sénégal pour soutenir les hôteliers. Mais l’homme est un politicien fin qui monte en puissance. Il profite pour dynamiser les structures de l’AFP dans tous les recoins du Sénégal.

Il cherche à faire main basse sur l’AFP et être le seul interlocuteur du Président Macky après le départ de Niasse. Mais il doit écraser au préalable, Mbaye Dione, le banquier qui fut témoin vivant de l’Appel de Ngoundiane, localité dont il est encore le maire. Le ministre-maire de Notto Diobass s’agite pour contrôler le parti au niveau régional. Il finance des jeunes de Ngoundiane qui ne reconnaissent plus l’autorité de Mbaye Dione au sein de la formation progressiste.

Sa force, le nerf de la guerre

Il a l’argent, son ministère est puissant, les embauches faciles. Les jeunes de Thiès, Tassette, Notto, Pout Diack, Séssène, Ngoundiane et plusieurs localités sont acquis à sa cause. Plusieurs d’entre eux bénéficient de soutiens financiers pour leurs activités socio-culturelles et les Navétanes. Il crée même des soutiens politique au délà de Ngoundiane…à Khombole, le fief politique de Serigne Mbacké Ndiaye.

Alioune Sarr sait que la bataille pour le contrôle de l’AFP sera décisive. Pour cela, Alioune Sarr injecte des moyens colossaux dans la jeunesse du parti. Des vieux, il n’en reste plus beaucoup à l’AFP. Niasse est le dernier des mohicans…Mais il va partir. Et Alioune Sarr se voit déjà dans le fauteuil de patron de l’AFP…et dans la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Le monstre va encore cracher du feu

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn