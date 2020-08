Covid-19 : L’opposition abandonne les sénégalais avec le virus

La covid-19 étale ses tentacules au Sénégal. Depuis un certain temps les cas de contamination ont explosé. Ce qui a poussé les sénégalais à s’approprier la lutte pour chasser cet invité indésirable hors de nos frontières. Mais le constat général qui est fait, le virus persiste et frappe de plus en plus fort. Les cas communautaires explosent. Le gouvernement multiplie les stratégies de lutte, les foyers religieux durcissent les interdictions de rassemblements, ziarras et gamous annulés, les églises toujours fermées, les médias intensifient les appels à la distanciation sociale…Tous s’y mettent sauf l’opposition.

L’opposition est abonnée absente dans cette lutte.

En effet, les grandes têtes de l’opposition ont laissé les sénégalais vivre avec le virus de la covid-19. Car depuis leur dernière audience au Palais de la République avec le Président Macky Sall, ils sont tous devenus aphones. Ils sont à bonne distance de la gestion de la pandémie. Ces hommes qui s’acclament tout le temps « hommes du peuple » ont laissé en rade ceux qu’ils prétendent défendre becs et ongles.

Au lieu de passer tout leur temps à jeter les responsabilités sur l’Etat du Sénégal ou sur l’indiscipline des sénégalais, ils pouvaient occuper le terrain comme durant une campagne électorale, mettre à la disposition des populations des masques, gels hydroalcooliques ou même faire des spots publicitaires sur la covid-19. Ce pour participer à la sensibilisation et marquer leur empreinte dans la lutte contre la covid-19. Un geste de bonne foi qui au moins aurait montrer leur amour véritable pour le peuple à qui ils ne cessent de demander leur carte.

Mais malheureusement, la majorité d’entre eux ont quitté le navire au moment où il a commencé à prendre de l’eau. Ils se sont tous terrés dans leur petit coin en attendant de trouver une brèche pour politiser la maladie. Ils attendent la faille qui va relancer leur activité politique. Et cette faille peut venir de la gestion de la distribution des vivres par le ministère de l’Equité sociale. L’opposition a misé sur « les erreurs » du camp adverse. Mais comme le dit l’adage : « La nature a horreur du vide » et depuis 2012 les sénégalais se sont réveillés et ne se laissent plus berner par de belles paroles.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn