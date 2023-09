Côte d’Ivoire : il braque un officier de police…il prend son argent et son arme

Le commissariat de police d’Odienné a interpellé, dans la nuit du mercredi 13 septembre 2023, 3 individus, à la suite du vol à main armée sur un officier de police du Groupement Mobile d’Intervention (GMI).

Une agression audacieuse secoue actuellement la paisible ville d’Odienné, capitale du District du Denguélé, chef-lieu de la région du Kabadougou. Un individu audacieux a tenu en respect un officier de police du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) et a réussi à voler son arme de service. Cependant, grâce à l’efficacité des forces de l’ordre, le suspect et ses deux complices ont été interpellés, mettant fin à cette série d’incidents.

Son audace a atteint des sommets

L’un des principaux acteurs de cette affaire est un individu de 25 ans nommé K.K., qui a décidé de perturber la tranquillité des habitants d’Odienné par des actes criminels. Son audace a atteint des sommets lorsqu’il a choisi comme cible un officier de police en service au GMI local.

L’agression a été perpétrée à main armée, avec un revolver utilisé pour menacer et dépouiller l’officier de police non seulement de son téléphone portable et de son argent, mais aussi de son arme de service, brandie comme un trophée de guerre.

Un appel anonyme a conduit à l’interpellation de K.K. dans le quartier Yankafissa

Suite à cette agression choquante, les autorités policières ont immédiatement ouvert une enquête. Un appel anonyme a conduit à l’interpellation de K.K. dans le quartier Yankafissa. Cette arrestation a marqué le début d’une enquête approfondie. Lors de son interrogatoire, K.K. a admis être l’auteur du vol de l’arme de service du policier. Il a également révélé que l’arme lui avait été fournie par un individu du nom de ‘’Daba’’, résidant dans le quartier résidentiel nord de la ville.

Les enquêteurs ont décidé d’utiliser K.K. comme appât pour localiser ‘’Daba’’. Malheureusement, lors de leur visite chez ‘’Daba’’, celui-ci était absent. Toutefois, ‘’Daba’’ a été contacté par téléphone et a rapidement communiqué la cachette de l’arme volée, après avoir donné un coup de fil au nommé D.A (20 ans). Grâce à ces informations, les policiers ont réussi à retrouver l’arme volée ainsi que le revolver utilisé lors de l’agression de l’officier de police du GMI, au domicile de Daba.

Les trois suspects interpellés

Les trois individus, K.K., K.T. (32 ans) et D.A. (20 ans), ont été appréhendés et seront traduits en justice pour répondre de leurs actes criminels. Ce vol à main armée a non seulement mis en danger la vie de l’officier de police, mais il a également soulevé des préoccupations quant à la sécurité publique à Odienné.

Source Linfodrome