Voici pourquoi le candidat de Macky va gagner au…1er tour

Candidat de Macky Sall, Amadou Ba en roue libre en février 2024

Le Président de la République Macky Sall reste un homme doué en matière politique. Il demeure un as. Le choix effectué sur Amadou Ba pour qu’il soit son dauphin à la tête de l’Etat, ne relève nullement d’un simple fait de coup du hasard. Macky Sall a murement et longuement réfléchi avant de porter son choix sur Amadou Ba, après avoir examiné les profils des candidats à la candidature qui se sont exprimés au sein de la mouvance présidentielle.

Macky Sall a très bien étudié la situation avant de prendre sa décision et de la partager au sein de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar qui a approuvé son choix. Les chemins de la victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle en 2024 sont balisés pour Amadou Ba. Aucun obstacle ne se dresse sur son chemin. Certes, le plus dur est fait pour qu’Amadou Ba devienne le 5ème Président de la République de l’histoire du Sénégal, mais à lui de faire le nécessaire en restant constamment au contact des populations, en allant à leur rencontre.

Si l’optimisme est de vigueur quant aux chances d’Amadou Ba de remporter la victoire dès le premier tour, c’est dû à plusieurs facteurs dont le Président de la République Macky Sall est entré en pleine connaissance. Car, il n’existe aucun obstacle majeur pour qu’Amadou Ba soit en 2024, le 5ème Président de la République de l’histoire du Sénégal, compte tenu du profil des adversaires qui vont se dresser sur son chemin.

Celui qui pouvait être son adversaire le plus sérieux Ousmane Sonko se trouve éliminé de la course, judiciairement et juridiquement. Depuis mars 2021 avec les évènements qui s’en étaient suivis suite à l’accusation et la plainte contre lui pour viols répétitifs et menaces de mort à l’encontre de la jeune fille Adji Sarr, et suite aux émeutes pour empêcher qu’il soit enfermé en prison, Ousmane Sonko s’était mis dans la peau du futur Président de la République.

Out Ousmane Sonko

Ousmane Sonko a longtemps cru que toute la République lui était soumise. Ousmane Sonko pensait qu’il pouvait enfreindre impunément toutes les lois de la République. A lui, ses propres lois. Ousmane Sonko se permettait même de proférer des menaces et de promettre de toutes ses foudres après février 2024, des magistrats et hauts gradés de la police et de la gendarmerie. Ousmane Sonko avait promis la géhenne s’il était arrêté et enfermé.

Ousmane Sonko a commis trop d’infractions. Il est condamné dans les affaires l’opposant successivement à Mame Mbaye Niang et Adji Sarr, ensuite il est sous le coup de poursuites, appels pour atteinte à la sûreté de l’Etat, insurrection, émeute… Pour tous ses déboires judiciaires, Ousmane Sonko se trouve exclu de la course pour la prochaine élection présidentielle. Juridiquement, sa candidature est rejetée d’office, après sa radiation des listes électorales.

Ousmane Sonko est ainsi exclu de la course à la prochaine élection présidentielle. La seule alternative qui s’offre pour lui est de choisir et de soutenir activement un candidat qui aura la confiance des Sénégalais. La marge de manœuvre reste très réduite pour Ousmane Sonko. D’autant plus qu’au sein de son parti, on ne sait même plus comment faire face à la situation ? A Pastef, on est très déboussolé depuis l’emprisonnement d’Ousmane Sonko dont les membres de ce parti ne s’attendaient pas, tant ils pensaient que leur leader était puissant et restait au-dessus de la loi.

Khalifa Sall et Karim Wade bannis

Ousmane Sonko est aujourd’hui exclu de la course à l’élection présidentielle de 2024. Il a des difficultés pour se trouver une alternative. Qui donc pour se dresser dans l’opposition sur le chemin d’Amadou Ba ? Khalifa Sall, Karim Wade, Abdourahmane Diouf, Aminata (Mimi) Touré, Déthié Fall, Aïda Mbodj… ? On risque de bien rire ! Car, les seuls candidats sérieux face à Amadou Ba, sont Karim Wade et Khalifa Sall.

Seulement Karim Wade et Khalifa Sall voient des obstacles juridiques se dresser face à eux pour que leurs candidatures soient validées, malgré la modification de l’article L29 du code électoral. Lors de sa condamnation pour enrichissement illicite, Karim Wade avait été astreint du paiement d’une amende de 138 milliards FCFA. Une amende dont il ne s’est pas acquitté et qui l’empêche d’obtenir un quitus fiscal nécessaire à la validation de sa candidature à l’élection présidentielle.

Le topo est le même pour Khalifa Sall. Lui aussi, avec sa condamnation dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar, est contraint à un paiement d’une amende de 5.000.000 FCFA pour faux et usage de faux sur des documents administratifs, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, et blanchiment de capitaux. Khalifa Sall ne s’est pas acquitté de cette amende. Certes il va pouvoir payer l’amende mais devra affronter le parrainage.

Karim Wade, Khalifa Sall out. Quid donc, des autres candidats potentiels de l’opposition ? Ils ne font que pitié, car n’étant que des poids plumes, pour ne pas dire des poids morts. Face à eux, Amadou Ba n’en fera qu’une bouchée, malgré les candidatures aussi saugrenues qu’incongrues d’énergumènes la mouvance présidentielle comme Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn