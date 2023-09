Les trois «pions» de Macky…pour neutraliser Pastef en 2024

Même dissous, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) reste un problème pour le président Macky Sall et son régime. Les patriotes sont une véritable équation pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pour mettre toutes les chances du côté du candidat de Benno Bokk Yakaar, le locataire du Palais a sa petite astuce. Le chef de l’Etat a envoyé trois «mousquetaires» au front. Ces personnes auront la lourde tâche de neutraliser toute menace venant du maire de Ziguinchor ou de son plan B.

Le président Macky Sall est un véritable stratège politique. A chaque élection, il met sur pied une stratégie pour contrecarrer l’opposition, plus particulièrement l’ex Pastef. Alors qu’on est à six mois de cette échéance électorale, le commandant en chef remet cela. Et cette fois-ci, la stratégie de Macky vise à neutraliser la menace Sonko. En effet, le maire de Ziguinchor hante le sommeil du régime. Arrêté pour 8 chefs d’accusation, le «Patriote» en chef n’a pas encore une condamnation définitive pouvant le priver d’une participation à la Présidentielle.

D’ailleurs, c’est ce qui pousse les patriotes à s’entêter à faire de lui, un homme en prison, leur candidat. Mais Pastef n’existe plus et Sonko ne peut plus mettre sur pied un parti avant la présidentielle de 2024. Ce qui rend dangereux cet défunt parti. Les patriotes sont en colère. Et ils ont soif de vengeance. Constituant un grand électorat, ils pourront faire basculer la balance en faveur du candidat qui réussira à les séduire. Un travail très difficile pour celui qui sait la relation qu’ils entretiennent avec le maire de Ziguinchor. Conscient des enjeux, Macky joue ses cartes.

Au-dela de la division, les départs à Benno Bokk Yakaar doivent être analysés sous un autre angle. L’éclatement des candidatures au sein de la mouvance présidentielle est vu par certains observateurs pour contrer Ousmane Sonko. Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et Abdoulaye Daouda Diallo vont jouer le rôle de catalyseur. Diviser l’électorat de Benno pour ne laisser au champion de Sonko que des miettes de son électorat. Une stratégie qui sera bénéfique au candidat de Macky s’il y’a un second tour. Tout ce qui est BBY va venir en renfort à Amadou Bâ qui a des chances de passer la première étape au soir du 25 février 2024.

Mame Boye Diao fera le job en Casamance. Ami de Ousmane Sonko et d’autres membres de Pastef, il a le plus de chance d’avoir le soutien des patriotes. L’ancien directeur de la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) a toujours clamé son amitié et sa proximité avec la Casamance. S’il réussit à convaincre les jeunes, il pourrait pêcher dans l’électorat dispersé de Sonko dans la zone. Conjugué avec les efforts des autres leaders de Benno dans la zone, le maire Kolda peut faire très mal à son ami. Mais pour celà il faudrait que les jeunes casaçais l’adoptent. Une mission pas gagnée d’avance.

Aly Ngouille Ndiaye va s’occuper du front dans le Djoloff. La mission de l’ancien ministre de l’Agriculture semble plus périlleuse. Pastef est bien implanté dans cette partie du pays. El Malick Ndiaye a bien installé Sonko dans le cœur de beaucoup de jeunes. Ce qui a permis au monsieur communication de Pastef d’arriver deuxième derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar. Le départ de Aly Ngouille du gouvernement pourrait le rapprocher des jeunes djoloff-djoloff. Pour se venger de Macky, il serait tenté de venir renforcer leur maire. Une véritable erreur qui va affaiblir le seul patriote encore debout : El Malick Ndiaye.

Abdoulaye Daouda Diallo ne sera pas en reste dans cette mission. Même s’il n’a toujours pas prononcé sa démission, le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) va travailler pour la victoire de Benno Bokk Yakaar au soir du 25 février. ADD va couvrir le front Nord. Même si c’est la base de Macky, Ousmane Sonko a une bonne assise dans le Fouta. Et si Benno dort, cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses. La colère de l’ancien ministre des Finances et ses partisans pourrait tromper la vigilance des patriotes.

Les frictions au sein de Benno Bokk Yakaar ne sont pas fortuites. Macky Sall a ouvert le maximum de front pour disperser l’électorat de Sonko coincé derrière sa cellule. Tous ces leaders de Benno vont se retrouver s’il y’a deuxième tour. Alors si Pastef pense naïvement qu’il a une chance de s’affirmer pour cette présidentielle, il se trompe lourdement. Les patriotes selon les faiseurs de roi pour l’opposition et la coalition au pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru