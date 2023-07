Côte d’Ivoire : il décapite son neveu sur ordre du…féticheur

A Issia (centre-ouest de la Côte d’Ivoire), un planteur décapite son neveu sur recommandation d’un féticheur et dissimule la tête dans une palmeraie. L’oncle de la victime a conduit les policiers dans une palmeraie où il a dissimulé la tête de son neveu

Le nommé M.E., jeune planteur âgé de 21 ans, a été interpellé, le mardi 27 juin 2023, par la police après la décapitation de son neveu à Goda sur recommandation de son féticheur.

Le village de Goda situé à quelques kilomètres de la ville d’Issia, dans la Région du Haut Sassandra, a vécu l’horreur, dans la journée du mardi 27 juin 2023 où le commissariat de Police d’Issia a été saisi du meurtre d’un mineur de 6 ans, dont la tête a été emportée après décapitation.

Un dangereux oncle

A en croire la Police nationale qui livre cette information, le jour des faits, le commissariat de police d’Issia a reçu un signalement concernant le décès tragique d’un enfant de six ans décapité.

Au cours de l’enquête, les membres de la famille de la victime ont été interrogés, et il est apparu que le jeune garçon avait été vu en compagnie de son oncle paternel peu de temps avant son meurtre. Les soupçons se sont alors tournés vers cet oncle, nommé M.E., âgé de 21 ans et planteur de profession.

Il a expliqué avoir agi sur recommandation de son féticheur, dans le but de réaliser des rituels spécifiques

Interrogé par la police, M.E. a, au départ, tenté de détourner l’attention des policiers, mais il a finalement avoué son crime. Il a expliqué avoir agi sur recommandation de son féticheur, dans le but de réaliser des rituels spécifiques. M.E. a également révélé l’endroit où il avait dissimulé la tête décapitée, dans une plantation de palmiers. Les policiers se sont rendues sur les lieux et ont découvert la tête de la victime soigneusement enveloppée dans un sac en plastique noir.

Parallèlement à l’arrestation de M.E., la police a également appréhendé le féticheur impliqué dans cette affaire. Il s’agit de K.R., âgé de 22 ans. Les enquêteurs chercheront à déterminer le rôle précis du féticheur dans cet acte abominable.

M.E. et K.R. placés en détention provisoire en attendant leur jugement

Suite à leur arrestation, M.E. et K.R. ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement. Les autorités poursuivront leur enquête pour comprendre les motivations exactes derrière ce crime et pour déterminer s’il existe d’autres complices éventuels.

L’histoire tragique de la décapitation du jeune garçon continue de secouer la communauté d’Issia. L’arrestation du planteur de 21 ans, M.E., et du féticheur de 22 ans, K.R., a permis d’apporter une certaine justice à cette affaire. Les enquêteurs continueront à travailler pour faire la lumière sur cette affaire macabre et rendre justice à la victime.

