Le 17 janvier, les secours se sont rendus dans une maison du comté de Suffolk, aux Etats-Unis, pour un enfant inanimé.

Arrivés sur les lieux, les ambulanciers ont découvert Michael Valva, un policier de la ville de New York, dans le garage de sa maison en train de pratiquer un massage cardiaque sur son fils autiste de 8 ans.

Thomas Valva a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré décédé.

Le papa a tenté de faire croire que son enfant était tombé dans une allée alors qu’il courait pour attraper le bus scolaire.

Mais l’enquête a révélé que l’homme, âgé de 40 ans, a enfermé son fils dans le garage toute la nuit et que le petit garçon est mort de froid. Ce soir-là, les températures avoisinaient les -7°C degrés.

L’autopsie a confirmé le décès par hypothermie.

Des traces de coups ont également été relevées sur le corps et l’examen post-mortem a révélé qu’il souffrait de malnutrition.

Le père de famille et sa femme Angela Pollina, âgée de 42 ans, ont été inculpés vendredi de meurtre au deuxième degré.

Justyna Zubko, l’ex femme de Michael Valva et mère biologique du petit Thomas affirme que ce n’était pas la première fois que le policier se montrait violent envers l’un de leurs 3 enfants.