Il est candidat à la Mairie de Dagana contre…Oumar Sarr

DECLARATION DE CANDIDATURE A LA MAIRIE DE DAGANA FAITE PAR ALIOUNE TAYE CISSE

JE SUIS PARTANT POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES

J’ai consacré beaucoup de temps à la réflexion personnelle et je trouve qu’il m’appartient aujourd’hui de mettre en avant mes convictions. Le développement de Dagana me tient vraiment à cœur et par conséquent tous les enjeux collectifs le concernant. Je fais acte de candidature alors pour les élections municipales prochaines. Je prends toute la mesure de cette importante décision et je suis déterminé à porter cette lourde responsabilité car je demeure convaincu qu’une telle candidature est utile.

Nous y mettrons donc toute l’énergie et l’enthousiasme nécessaires. C’est pour nous une grande fierté de porter ce noble combat et de contribuer à la reconstruction de Dagana avec une gestion transparente parce que largement participative pour le bien-être de toutes les couches sociales sans discrimination aucune et dans la plus grande équité.

Je ne ménagerai aucun effort pour être toujours à l’écoute des populations afin de reconstruire des liens avec celles malmenées par une race de politiciens sans foi et rétablir ainsi une confiance qui ne devait jamais souffrir de rupture car les élus ne sont que des mandataires.

Je m’engage, si les Daganoises et les Daganois m’accordent leur confiance, à renforcer la démocratie au sein du Conseil municipal et à veiller surtout au renforcement des capacités des élus pour mener au mieux la mission de service public pour l’intérêt bien entendu des populations et des générations futures.

Nous appelons très sincèrement à un vaste rassemblement de tous ceux qui veulent s’investir pour notre chère commune, toutes sensibilités confondues et qui n’ont d’autre ambition que de servir loyalement les populations, en somme toutes celles et tous ceux qui souhaitent le développement harmonieux et le rayonnement de Dagana.

Notre volonté inébranlable, par cette candidature, est d’élargir car nous devons impérativement rassembler plus largement les Daganoises et les Daganois pour bâtir un projet partagé et collectif pour l’émergence de notre commune. Ma candidature n’est une candidature contre personne mais pour relever les défis pour le développement et changer les pratiques politiques désuètes à Dagana.

Dans quelques mois, auront lieu les élections locales, un rendez-vous avec la démocratie et il est grand temps que des changements s’opèrent pour rendre à Dagana ses valeurs de travail, de sérénité et d’unité.

J’ai décidé, avec votre soutien, de porter la forte responsabilité de me mettre au service de ma ville.

Il est temps que notre ville regarde en avant, se tourne vers l’avenir car elle ne doit plus être le terrain des combats d’arrière-garde qui l’ont si longtemps minée.

Je veux être un maire ouvert, humain, efficace et à l’écoute des populations dans une commune rassemblée autour de l’essentiel pour faire décoller enfin notre ville.

Sous notre magistère aucune décision d’envergure ne sera prise sans consulter et prendre en compte l’avis des Daganois.

Je m’engage résolument à mettre en œuvre un important programme ambitieux mais réaliste avec une équipe expérimentée, enthousiaste, mobilisée et engagée pour le développement de Dagana en lui insufflant un souffle nouveau car notre commune accuse malheureusement beaucoup de retard.

Daganoises, Daganois, des fiches de parrainage vous seront soumises bientôt par nos mandataires et je suis persuadé que nous pouvons compter sur vous pour engranger le maximum de signatures.

Mes chers concitoyens, les défis sont nombreux mais notre engagement est sans limites. Je vous remercie.

Alioune Taye CISSE, Président du Mouvement pour l’Emergence et la Renaissance Citoyenne (M.E.R.CI), Candidat à la mairie de Dagana.